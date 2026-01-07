Справжня народна модель: названо найпопулярніший '‎свіжопригнаний'‎ автомобіль у 2025 році

З початку року імпорт вживаних автомобілів поступово зростав.

У 2025 році на першу реєстрацію було подано 278 628 вживаних легкових автомобілів, імпортованих з-за кордону. Це на 22% більше, ніж у 2024 році. Такі дані наводять в Інституті досліджень авторинку.

З початку року імпорт поступово зростав: з 14,5 тисяч у січні до майже 42 тисяч автомобілів зараз. Востаннє такі обсяги бачили у 2022 році.

Високу активність на ринку спричинили "‎перегони"‎ за електричними автівками. Нагадаємо, з 1 січня введено ПДВ на їхній імпорт, що, як вважається, призведе до зростання цін на електрокари.

Серед брендів лідером рейтингу став Volkswagen, загальні показники якого становили 37 217 авто. Одна з причин популярності бренду полягає в тому, що він пропонує широкий вибір авто - починаючи від бюджетних моделей і закінчуючи преміальними кросоверами.

Одна з головних подій року в цьому сегменті – вихід у трійку лідерів бренда Tesla, що можна вважати головним символом "зеленого" ажіотажу в Україні.

Серед "‎свіжопригнаних"‎ моделей найбільшим попитом користувався Volkswagen Golf з показником у 10 665 автомобілів.

Це справжній народний автомобіль, який цінують за його доступність, надійність та довговічність. Дуже близько до нього наблизилася Tesla Model Y (10553 од.), а третє місце доволі символічно посіла Tesla Model 3 (9204 од.).

Авторинок України - головні новини

Раніше стало відомо, що у 2025 році вітчизняний автопарк поповнили 81,3 тисячі нових легковиків – на 17% більше, ніж у 2024-му.

За підсумками року до трійки найпопулярніших моделей нових авто потрапили Renault Duster, Toyota RAV4 та Volkswagen ID. UNYX. Найпопулярнішими брендами стали BYD, Toyota та Volkswagen.

Оприлюднений рейтинг вкотре продемонстрував колосальну популярність кросоверів – як "традиційних", так і електричних. Також можна бачити зростання популярності китайських авто.

