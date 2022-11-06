Електрогенератори забезпечать доступ до електроенергії та опалення.

17 країн Євросоюзу надали допомогу енергетичному сектору України, об’єкти якого зазнали значних руйнувань внаслідок ракетних атак російських загарбників. Про це повідомляє Управління ЄС з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги у Twitter.

"Енергетичній інфраструктурі України завдано серйозної шкоди. Для підтримки доступу до електроенергії та опалення 17 країн ЄС надіслали 500 електрогенераторів в Україну через механізм цивільного захисту Євросоюзу", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що допомогу надали: Словенія, Словаччина, Ірландія, Австрія, Швеція, Іспанія, Німеччина, Італія, Данія, Фінляндія, Естонія, Бельгія, Болгарія, Люксембург, Кіпр, Польща та Франція.

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Відключення світла в Україні

10, 22 та 31 жовтня росіяни завдали масованих ракетних атак по українській енергетичній інфраструктурі. Через це з 20 жовтня по всій країні почалися обмеження на постачання електричної енергії. З 07:00 до 23:00 громадян просять мінімізувати користування електроенергією.

Українці скаржаться, що графіки відключень електроенергії часто не збігаються з опублікованими енергетичними компаніями. Це відбувається через те, що ворог щодня завдає нових ударів по інфраструктурі, тому завдання збалансувати енергосистему ускладнюється.

Особливо жорсткі обмеження на постачання електроенергії діють в центральних регіонах України, Києва та області, бо саме ці регіони зазнали найбільших пошкоджень.