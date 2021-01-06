6 січня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків: Енергоблоки №5 ЗАЕС, енергоблок №3,4 РАЕС, енергоблок №3 ЮУАЕС та енергоблок №2 ХАЕС – перебувають у ремонті.
Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".
ЗАЕС-1 – поточна потужність 640 МВт.
ЗАЕС-2 – поточна потужність 1025 МВт.
ЗАЕС-3 – поточна потужність 1020 МВт.
ЗАЕС-4 – поточна потужність 1005 МВт.
ЗАЕС-5 – 266 доба середнього планового ремонту.
ЗАЕС-6 – поточна потужність 1025 МВт.
РАЕС-1 – поточна потужність 430 МВт.
РАЕС-2 – поточна потужність 410 МВт.
РАЕС-3 – 54 доба капітального планового ремонту.
РАЕС-4 – 123 доба середнього планового ремонту.
ЮУАЕС-1 – поточна потужність 1015 МВт.
ЮУАЕС-2 – поточна потужність 1025 МВт.
ЮУАЕС-3 – 4 доба середнього планового ремонту.
ХАЕС-1 – поточна потужність 1010 МВт.
ХАЕС-2 – 131 доба середнього планового ремонту.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 715 МВт, РАЕС – 840 МВт, ЮУАЕС – 2 040 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.
Станом на 6 січня 2021 року наявна потужність НАЕК «Енергоатом» - 8 605 МВт, поточна потужність становить 8 605 МВт.
Минулої доби, 5 січня, станціями вироблено 207,08 млн кВт·г електроенергії.
З початку січня виробництво становить 1 059,12 млн кВт·г.
З початку 2021 року - 1 059,12 млн кВт·г.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.
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