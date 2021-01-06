5 січня атомні станції України виробили 207,08 мільйонів кіловатів електроенергії

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми.

6 січня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків: Енергоблоки №5 ЗАЕС, енергоблок №3,4 РАЕС, енергоблок №3 ЮУАЕС та енергоблок №2 ХАЕС – перебувають у ремонті. Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому". ЗАЕС-1 – поточна потужність 640 МВт. ЗАЕС-2 – поточна потужність 1025 МВт. ЗАЕС-3 – поточна потужність 1020 МВт. ЗАЕС-4 – поточна потужність 1005 МВт. ЗАЕС-5 – 266 доба середнього планового ремонту. ЗАЕС-6 – поточна потужність 1025 МВт. РАЕС-1 – поточна потужність 430 МВт. РАЕС-2 – поточна потужність 410 МВт. РАЕС-3 – 54 доба капітального планового ремонту. РАЕС-4 – 123 доба середнього планового ремонту. ЮУАЕС-1 – поточна потужність 1015 МВт. ЮУАЕС-2 – поточна потужність 1025 МВт. ЮУАЕС-3 – 4 доба середнього планового ремонту. ХАЕС-1 – поточна потужність 1010 МВт. ХАЕС-2 – 131 доба середнього планового ремонту. Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 715 МВт, РАЕС – 840 МВт, ЮУАЕС – 2 040 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт. Станом на 6 січня 2021 року наявна потужність НАЕК «Енергоатом» - 8 605 МВт, поточна потужність становить 8 605 МВт. Минулої доби, 5 січня, станціями вироблено 207,08 млн кВт·г електроенергії. З початку січня виробництво становить 1 059,12 млн кВт·г. З початку 2021 року - 1 059,12 млн кВт·г. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: УНІАН

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