Санкції від погоди: РФ задіяла єдиний криголам для експорту забороненого газу

Зазначається, що завод був змушений значно скоротити виробництво СПГ минулої зими.

Росія використовує єдиний криголам, щоб доставити скраплений природний газ із заводу "Арктик СПГ-2", на який США наклали санкції. Це підкреслює потребу Москви в більшій кількості суден, здатних перетинати крижані води.

За даними Bloomberg, у понеділок, 5 січня, судно Christophe De Margerie пришвартувалося біля підсанкційного експортного заводу "Арктик СПГ-2" і готується до відправки третьої партії вантажу з 20 грудня. Цей танкер - єдине діюче судно в російському тіньовому флоті, здатне доставляти СПГ цілий рік.

Лід навколо заводу "Арктик СПГ-2" взимку стає занадто товстим для звичайних суден, і минулого місяця одне судно було змушене відмовитися від навантаження палива саме через накопичення льоду.

Christophe De Margerie, побудований за стандартом Arc7, доставив останні дві партії на плавуче сховище Saam у західній частині Мурманської області Росії. Паливо з цього сховища може бути перевантажено на звичайні судна і доставлено до Китаю - єдиного покупця забороненого російського СПГ.

Завод був змушений значно скоротити виробництво СПГ минулої зими через відсутність суден і переповнені сховища. Єдиний криголам дозволяє "Арктик СПГ-2" працювати приблизно на 25% від своєї поточної потужності.

Минулого місяця Росія завершила будівництво свого першого танкера для перевезення СПГ льодового класу, "Олексій Косигін", який прямує в Арктику з Далекого Сходу країни. Це судно може допомогти збільшити експорт із заводу.

Арктик СПГ-2 - останні новини

Російський завод "Арктик СПГ 2" розпочав постачання забороненого палива до Китаю наприкінці серпня, що збіглося з візитом Володимира Путіна до Пекіна.

6 вересня стало відомо, що вже другий танкер із російським скрапленим газом з "Арктик СПГ-2" пришвартувався в Піднебесній, а станом на кінець вересня Китай отримав 7 кораблів із забороненим газом.

Видання Bloomberg писало, що експорт СПГ із Росії до Китаю в листопаді 2025 року досяг рекордного рівня. Загалом із 2025 року Піднебесна прийняла 22 російські танкери з газом, але більша частина надійшла з "Арктик СПГ-2".

