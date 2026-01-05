Санкції від погоди: РФ задіяла єдиний криголам для експорту забороненого газу

Росія використовує єдиний криголам, щоб доставити скраплений природний газ із заводу "Арктик СПГ-2", на який США наклали санкції. Це підкреслює потребу Москви в більшій кількості суден, здатних перетинати крижані води.
За даними Bloomberg, у понеділок, 5 січня, судно Christophe De Margerie пришвартувалося біля підсанкційного експортного заводу "Арктик СПГ-2" і готується до відправки третьої партії вантажу з 20 грудня. Цей танкер - єдине діюче судно в російському тіньовому флоті, здатне доставляти СПГ цілий рік.
Лід навколо заводу "Арктик СПГ-2" взимку стає занадто товстим для звичайних суден, і минулого місяця одне судно було змушене відмовитися від навантаження палива саме через накопичення льоду.
Christophe De Margerie, побудований за стандартом Arc7, доставив останні дві партії на плавуче сховище Saam у західній частині Мурманської області Росії. Паливо з цього сховища може бути перевантажено на звичайні судна і доставлено до Китаю - єдиного покупця забороненого російського СПГ.
Завод був змушений значно скоротити виробництво СПГ минулої зими через відсутність суден і переповнені сховища. Єдиний криголам дозволяє "Арктик СПГ-2" працювати приблизно на 25% від своєї поточної потужності.
Минулого місяця Росія завершила будівництво свого першого танкера для перевезення СПГ льодового класу, "Олексій Косигін", який прямує в Арктику з Далекого Сходу країни. Це судно може допомогти збільшити експорт із заводу.
Арктик СПГ-2 - останні новини
Російський завод "Арктик СПГ 2" розпочав постачання забороненого палива до Китаю наприкінці серпня, що збіглося з візитом Володимира Путіна до Пекіна.
6 вересня стало відомо, що вже другий танкер із російським скрапленим газом з "Арктик СПГ-2" пришвартувався в Піднебесній, а станом на кінець вересня Китай отримав 7 кораблів із забороненим газом.
Видання Bloomberg писало, що експорт СПГ із Росії до Китаю в листопаді 2025 року досяг рекордного рівня. Загалом із 2025 року Піднебесна прийняла 22 російські танкери з газом, але більша частина надійшла з "Арктик СПГ-2".