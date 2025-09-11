Очікується ще два кораблі із "забороненим газом" по 174 тисяч кубометрів кожен.

Третій танкер зі скрапленим газом з російського заводу "Арктик СПГ 2", який перебуває під санкціями США, привіз свій вантаж і вийшов з терміналу в Китаї 10 вересня, повідомляє Reuters з посиланням на дані відстеження суден компанії LSEG та платформи Kpler.

Зазначається, що танкер-газовоз "Зоря", що перебуває під санкціями США, вивантажив понад 160 тисяч кубометрів скрапленого газу з російського проекту "Арктик СПГ 2" на терміналі "Бейхай" в провінції Гуансі, що на півдні Китаю.

За даними LSEG, Китай вже отримав три вантажі СПГ з проекту "Арктик СПГ 2" загальним обсягом понад 386 000 кубометрів СПГ.

Відео дня

Ще два танкери зі скрапленим газом з "Арктик СПГ 2" знаходяться мають прибути до Бейхая за кілька днів.

Йдеться про судна "Буран" та Айріс зі 174 тисячами кубометрів скрапленого газу кожне.

За даними інформаційно-аналітичної компанії ICIS, орієнтовна дата прибуття "Бурану" - 13 вересня.

Експорт російських енергоносіїв

Проєкт "Арктик СПГ-2" потрапив під американські санкції за часів президентства Джо Байдена через вторгнення РФ в Україну, і тривалий час країна-агресорка не могла знайти покупців на "блакитне паливо".

Водночас, 28 серпня стало відомо, що РФ знайшла покупця на підсанкційний газ. Плече "жертві американських санкцій" підставив Китай, і перший танкер не з "тіньового флоту" з вантажем скрапленого газу пришвартувався саме там.

На цьому постачання блакитного палива з підсанкційного газового заводу не зупинилися. 6 вересня стало відомо, що вже другий танкер з російським скрапленим газом з "Арктик СПГ-2" пришвартувався у Піднебесній.

Незважаючи на ігнорування американський санкцій з боку США на адресу Китаю на офіційному рівні, поки лунають лише погрози. 2 серпня The Washington post повідомляв про підготовку США санкцій проти Піднебесної. Але наразі далі погроз на офіційному рівні справа не пішла.

Вас також можуть зацікавити новини: