Це ще більше посилю труднощі російського нафтопереробного сектора.

Російський Куйбишевський нафтопереробний завод повністю зупинив виробництво через проблеми, викликані атакою українського безпілотника минулого тижня.

Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела, НПЗ "Роснафти" зупинив одну з установок первинної переробки - CDU-5, тим самим лишившись половини своєї потужності. Хоча CDU-4 не постраждав від атаки, він має технічний зв'язок із пошкодженим CDU-5 і без нього працювати не зміг.

Зазначається, що це ще більше посилю труднощі російського нафтопереробного сектора. Необхідність екстреного ремонту після численних атак дронів ускладнила постачання.

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За підрахунками агентства, близько 14% нафтопереробних потужностей Росії було зупинено атаками дронів. Росія цього місяця була змушена збільшити імпорт бензину із сусідньої Білорусі, щоб вирішити проблему можливого браку палива. Крім того, було заборонено експортувати бензин протягом шести місяців з 1 березня. Таким чином росіяни намагаються запобігти зростанню внутрішніх цін на паливо.

Водночас труднощі російських НПЗ дещо полегшилися, оскільки відновилася робота на одному з агрегатів Рязанського нафтопереробного заводу, який набагато більший за Куйбишевський НПЗ.

Полювання на російські НПЗ

Від початку цього року станом на 18 березня відбулося 15 атак безпілотників на 13 нафтопереробних заводів у 9 російських регіонах. 23 березня, безпілотники вразили одну з установок Куйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області РФ, за 800 кілометрів від кордону з Україною.

Forbes писав, що Росії для захисту своїх НПЗ доведеться жертвувати авіабазами і портами. Росія може передислокувати своє ППО до нафтових заводів, що послабить захист авіабаз, портів, штабів та інших військових об'єктів, і зробить їх легшою мішенню.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розкрив справжній ефект від ударів по НПЗ в Росії.

"Відбувся ряд вдалих, відповідних реалізацій по території ворога. Хочу підкреслити, що саме за рахунок експорту нафтопродуктів Росія поповнює свій бюджет: це фактично третина їхнього бюджету та левова частина військового бюджету", - сказав він.

Британська розвідка вважає, що Росія навряд чи зможе захистити всі свої нафтопереробні заводи від атак українських дронів.

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