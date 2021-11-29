Два працівники Бурштинської теплоелектростанції отримали термічні опіки.

Двоє з чотирьох постраждалих внаслідок вибуху, який пролунав на Бурштинській ТЕС, перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

За інформацією Обласного клінічного центру екстреної допомоги та медицини катастроф, внаслідок події постраждали чотири особи. Зокрема, у двох працівників Бурштинської ТЕС, 1999 р. н. та 1989 р. н., термічні опіки. Їх госпіталізовано до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, стан тяжкий.

Читайте такожНа Запорізькій ТЕС вдруге за тиждень сталася аваріяЩе двох працівників підрядної організації "Галременерго", 1968 р.н. та 1974 р.н., з опіками у стані середньої тяжкості доставили до Бурштинської міськлікарні.

Раніше стало відомо, що ввечері 28 листопада на Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області сталися вибух і пожежа. Внаслідок надзвичайної події четверо працівників дістали опіки.

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Автор: Світлана Макринська