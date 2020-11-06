Атомпрофспілка має намір оголосити безстрокову акцію протесту, якщо уряд не ухвалить механізм для виведення держкомпанії НАЕК «Енергоатом» з кризи, згідно з Указом президента України та чинним законом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова Первинної профспілкової організації Енергоатому, заступник голови Атомпрофспілки Олексій Лич.

За його словами, сьогодні в компанії склалася катастрофічна ситуація з фінансуванням всіх програм: поточної експлуатації атомних електростанцій, виконання комплексної зведеної програми підвищення безпеки, інвестиційних програм і програм капітального будівництва. Крім того, колектив «Енергоатому» схвильований неоднозначним трактуванням протоколу прем'єр-міністра України, з якого можна зробити висновок про підготовку НАЕК «Енергоатом» до приватизації.

Читайте такожЕнергоатом відстояв інтереси генерації й отримав підтримку західних партнерів-віце-президент компанії«Поєднання всіх цих факторів призвело до того, що ми направили лист прем'єр-міністру з проханням зустрітися, обговорити питання і розробити конкретну програму виходу з кризового стану компанії НАЕК «Енергоатом», - повідомив Олексій Лич, зазначивши: «якщо не буде такої зустрічі та Уряд не піде на те, щоб така програма була розроблена й ухвалена, тоді ми будемо вживати більш радикальних заходів. З урахуванням всіх обмежень, пов'язаних з коронавірусом, ми будемо розміщувати в містах-супутниках наметові містечка та оголошувати безстрокову акцію протесту», - заявив глава профспілки Енероатома.

Він додав, що таким чином працівники «Енергоатому» мають намір домогтися поліпшення ситуації на ринку електроенергії стосовно компанії, а також поліпшень для трудових колективів АЕС. Також важливою вимогою профспілкової організації до уряду є участь представників компанії в ухваленні рішень, які її стосуються.

Таким чином, Атомпрофсоюз має намір представити прем'єр-міністру свій план для виведення компанії з кризи. Профспілка має намір домогтися реалізації Закону про погашення боргів оптового ринку електроенергії, для якого ще в червні 2020 року Кабміну було доручено розробити механізм реалізації, а також Указу президента України «Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики».

«Ми будемо пропонувати прем'єр-міністру, якщо така зустріч буде, заходи щодо виходу з кризи НАЕК «Енергоатом». Перш за все, виконати всі ті законодавчі акти, укази, які вже видані. Це має лягти в основу програми виходу з кризового стану «Енергоатому». Досі норми ухваленого закону не реалізуються. Зокрема, випуск облігацій внутрішньої позики дозволить Енергоатому розрахуватися з кредиторами», – сказав він.

За інформацією Атомпрофспілки, після вивчення фінансового плану на 2021 рік стало зрозуміло, що компанія «повернулася у 2017 рік». Але за цей період значно зросли витрати на поточну експлуатацію, заробітну плату і всі інші складові фінансових витрат компанії.

«Кількість коштів, які ми повинні отримати у 2021 році відповідно до прогнозного балансу, не дозволяє виконувати всі ці програми, в тому числі навіть постало питання про зниження заробітної плати для наших працівників на досить великий відсоток. Природно, це не могло не викликати невдоволення в трудових колективах. Вони зажадали розгляду даного питання на засіданні профкому та початку активних дій, щоб домогтися від уряду виконання взятих на себе зобов'язань», - підкреслив Олексій Лич.

Представник профспілки зазначив, що різні країни активно розвивають ядерну енергетику, наприклад, Білорусь запустила ще один енергоблок.

«Тому українські фахівці-атомники в роздумах про те, чи варто залишатися в Україні або їхати за кордон, враховуючи ситуацію, що склалася. Незабаром атомна галузь може зіткнутися з серйозним дефіцитом кадрів», - прогнозує профспілковий лідер.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким зобов'язав Кабінет Міністрів вжити низку заходів для врегулювання ситуації з кризою в держкомпанії НАЕК «Енергоатом», а також для завершення будівництва двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

У червні Верховна Рада України ухвалила закон про врегулювання кредиторської та дебіторської заборгованості на оптовому ринку електричної енергії, а також припинення діяльності оптового постачальника електричної енергії.

Закон сприяє вирішенню фінансових проблем державної компанії «Енергоатом», яка здійснює виробництво електроенергії на атомних станціях. Компанія зможе у вигляді облігацій внутрішньої державної позики отримати 11 млрд грн.

Довідка УНІАН

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діють 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.

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Автор: УНІАН