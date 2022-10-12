На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну РФ і Саудівська Аравія домовилися значно скоротити обсяги видобутку нафти.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну президент США Джо Байден завив, що Саудівська Аравія зіткнеться з серйозними "наслідками" у випадку, якщо вона в партнерстві з Москвою оголосить про скорочення видобутку нафти.

Про це повідомляє CNN.

Як уточнює видання, нафтова змова Саудівської Аравії з Росією може призвести до зростання цін на газ.

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При цьому Байден, зазначив, що ризик "ядерного Армагеддону" досяг найвищого рівня за останні 60 років і загрози, що виходять з Росії, можуть призвести до катастрофічних наслідків. Однак, він відмовився уточнити як саме відреагують США, якщо Путін розмістить тактичний ядерний пристрій на полі бою в Україні.

На питання, чи зустрінеться він з Путіним на саміті "Великої двадцятки" наступного місяця в Індонезії, Байден сказав, що не бачить вагомих причин для сидячого страйку, проте все залежатиме від теми розмови.

"Це буде залежати від того, про що саме він хоче поговорити. Я думаю, що він скоїв воєнні злочини. І тому я не, я не бачу сенсу зустрічатися з ним зараз", - сказав Байден.

Заяви Байдена про Путіна

У березні 2021 року Байден в інтерв'ю для ABC News заявив, що вважає Путіна вбивцею. Він сказав, що президент РФ заплатить за свої злочини.

Тоді Путін відповів на слова Байдена дитячою приказкою: "Хто як обзивається, той сам так називається".

Під час заходу до Дня Святого Патрика в березні 2022 року він сказав, що вважає Путіна "головорізом" і "кривавим диктатором", який "веде аморальну війну проти народу України".

Також він назвав президента Росії "м'ясником" після зустрічі з українськими біженцями в Польщі.

6 жовтня Байден порівняв ядерні загрози Кремля з Карибською кризою 1960-х років і попередив про ризик "Армагеддону".

Ситуація з нафтою:

31 травня президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн Євросоюзу досягли угоди з заборони на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Європейського Союзу до кінця поточного року.

Пізніше видання Bloomberg повідомило, що Росія продовжує отримувати більший прибуток від продажу нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель.

3 серпня в ОПЕК+ знайшли спосіб стабілізувати ціни на паливо.

5 вересня 2022 року в ОПЕК + погодилися на скорочення поставок нафти.

Станом на 14 вересня 2022 року доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Росія і Саудівська Аравія домовилися значно скоротити обсяги видобутку нафти.

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