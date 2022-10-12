На його переконання, нема жодного сенсу зараз говорити з Путіним про війну в Україні.

Рішення російського диктатора здійснити повномасштабне вторгнення в Україну було абсолютно провальним та помилковим. За майже 7 місяців війни Путін скоїв безліч воєнних злочинів. Переговори з ним не мають сенсу.

Про це в інтерв'ю CNN заявив президент США Джо Байден.

На переконнання американського лідера, Путін бездарно переоцінив свою здатність вторгнутися в Україну та придушити її народ.

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"Я гадаю, що його цілі не були раціональними. Я гадаю, він вважав, що його зустрінуть з розкритими обіймами, що Київ – це дім матері-Росії, і це місце, де його радо вітатимуть. І я гадаю, що він повністю прорахувався", – сказав Байден.

Американський президент зауважив, що не бачить передумов для переговорів з Путіним на саміті Великої двадцятки наступного місяця в Індонезії.

"Це залежатиме від того, про що саме він хоче поговорити", – сказав Байден.

Зокрема, Байден готовий обговорювати з Путіним питання ув'язненої в РФ зірки американського баскетболу Брітні Грінер, але про Україну говорити з ним особливого сенсу не бачить.

"Подивіться, він діяв жорстоко, він діяв жорстоко. Я думаю, що він скоїв воєнні злочини. Я не бачу сенсу зустрічатися з ним зараз", – заявив Байден.

Він наголосив, що загрози з боку РФ можуть призвести до катастрофічних "помилок" і "прорахунків". Байден також визнав, що ризик "ядерного апокаліпсису" через безрозсудну поведінку РФ зараз найвищий за останні 60 років. При цьому американський лідер уникнув відповіді на запитання, як США відреагують на ядерний удар по Україні. Байден не вірить, що Путін наважиться на такий крок, а усі погрози мають ефект дестабілізації.

Байден зазначив, що Пентагон заздалегідь розробив план дій на випадок, якщо РФ зважиться на використання тактичної ядерної зброї, удару російських військ по Запорізькій АЕС чи подібних дій.

"Це обговорювалося, але я не вдаватимуся в подробиці. З мого боку було б безвідповідально говорити про те, що ми будемо чи не будемо робити", — сказав Байден.

Заяви Байдена про Путіна

Як відомо, у березні 2021 року Байден в інтерв'ю для ABC News заявив, що вважає Путіна вбивцею. Він сказав, що президент РФ заплатить за свої злочини.

Тоді Путін відповів на слова Байдена дитячою приказкою: "Хто як обзивається, той сам так називається".

Під час заходу до Дня Святого Патрика в березні 2022 року він сказав, що вважає Володимира Путіна "головорізом" і "кривавим диктатором", який "веде аморальну війну проти народу України".

Також він назвав президента Росії "м'ясником" після зустрічі з українськими біженцями в Польщі.

6 жовтня Байден порівняв ядерні загрози Кремля з Карибською кризою 1960-х років і попередив про ризик "Армагеддону".

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