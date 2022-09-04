Має бути встановлена гранична ціна на енергоносії, але це рішення має бути прийняте на рівні всієї Європи, вважає голова бельгійського уряду.

Бельгію може чекати 5-10 "важких зим" через відмову від викопного палива, але це також може дати стрибок уперед на 20 років.

Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо, пише Nieuwsblad.

"Нас чекає п'ять-десять важких зим, але ми також можемо зробити 20-річний стрибок вперед, відмовившись від викопного палива, незважаючи на всі складнощі", - зазначив Де Кроо. Відео дня

Він вважає, що має бути встановлена гранична ціна на енергоносії, але це рішення має бути прийняте на рівні всієї Європи. Також мають бути вжиті тимчасові заходи як для громадян, так і для підприємців, які дозволять зменшити для них тиск від високих цін енергоносіїв.

"Ми не можемо допустити, щоб компанії збанкрутували через неоплачені рахунки", - наголосив прем'єр.

Також Де Кроо розповів, що керівники двох великих банків запропонували можливість знизити виплати за іпотекою протягом зимових місяців, щоб люди мали змогу оплачувати рахунки за електроенергію.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що настав час ввести обмеження цін на російський газ.

Тим часом, Євросоюз продовжуватиме скорочувати закупівлю блакитного палива у Росії. Якщо до початку повномасштабної війни РФ проти України частка російських енергоносіїв в ЄС становила 40 відсотків, то зараз вона опустилася до 20 відсотків.

Згідно з планами Європейського Союзу, запаси газу в сховищах повинні були досягти позначки в 80% запасів до 1 листопада, але зробив це раніше. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен 30 серпня повідомила, що європейські газові сховища заповнили на 80% з випередженням графіка.

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