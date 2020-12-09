Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг прийняла рішення підвищити тариф на передачу електроенергії, і це рішення може бути прийнято в інтересах певних олігархів і великого бізнесу.

Про це у себе в Telegram-каналі написав член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко, пише Апостроф.

"Отже, регулятор енергетики з 1 грудня підвищив тариф на передачу електроенергії з 24 коп до 31 коп за кВт-годину. Подумаєш, якихось 7 копійок? - скаже хтось. А даремно. 7 копійок в масштабах країни - це величезні гроші. Оперує цим тарифом Укренерго, а левова частина зібраного ресурсу йде на виплати астрономічних "зелених" тарифів, в яких у Ахметова найбільша роль. Якщо бути точним, з 31 копійки нового тарифу лише 9 копійок йде на обслуговування ліній електропередач. Решта 22 копійки з кожного кВт-години - це збір грошей в спеціальну заначку для виплат "зеленим" виробникам, які працюють за найвищими тарифами в Європі. Всього виплат по "зеленим" тарифами в 2020 очікується близько 60 млрд гривень... А хто у нас споживає багато електроенергії? наприклад, Укрзалізниця. І це підвищення на 7 копійок означає для УЗ додаткові витрати на рівні понад 300 млн гривень на рік. це 10 нових вагонів для перевезення пасажирів. І це серйозний удар по держкомпанії в цей непростий час", - зазначив він.

Також він розповів про збиток для інших споживачів, який завдасть підвищення тарифу і уточнив, хто є кінцевим вигодонабувачем таких змін.

"Але 1 грудня такий підвищений тариф Укренерго платить не тільки Укрзалізниця, а всі непобутові споживачі: металурги, хімзаводи, кінотеатри, кафе, ресторани, школи, дитячі садки, лікарні, військові частини. Правда, є один виняток. Взагалі цей тариф Укренерго не платять експортери електроенергії. Ні 9 коп на мережі Укренерго, ні 22 коп на дотації "зеленим". Тобто вони повністю безкоштовно користуються мережами держкомпанії Укренерго і на цьому заробляють гарний прибуток, продаючи електроенергію в країни ЄС. Понад 95% експорту електроенергії контролює ДТЕК Ахметова, яка отримала потрібне рішення суду. Загальна несплата склала вже понад 1,5 мільярда гривень. Цинізму додає той факт, що, нагадаю, головним бенефіціаром "зеленого" тарифу, яким покривають цими 22 копійками з кВт-години, також... Є ДТЕК Ахметова, у якого 25% "зелених" потужностей. Ви вважаєте таку ситуацію справедливою: всім тариф на транспортування різко підвищують, а одна компанія абсолютно безкоштовно користується державними мережами?", - зауважив Сергій Лещенко.

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Автор: УНІАН