Енергоблоку потрібна електрика, щоб працювали насоси, які охолоджують ядерне паливо у реакторі.

Дії окупантів на ЗАЄС можуть призвести до ядерної катастрофи, оскільки у разі знеструмлення станції охолоджувальна система може вимкнутися.

Про це, як повідомляє ВВС, заявив інженер станції.

"Жоден енергоблок не видає потужність "назовні". Може здатися, що це нічого страшного, але є одне "але". Енергоблоку потрібна електрика, щоб працювали насоси, які охолоджують ядерне паливо у реакторі чи у басейні витримки. Це дуже довгий процес. Без цього охолодження буде страшна ядерна катастрофа", - заявив експерт.

Він також зазначив, що має працювати хоча б один енергоблок.

"Нам потрібно, щоб хоча б один енергоблок працював на будь-яку енергосистему. По-перше, це дасть нам шанс коли-небудь пустити інші енергоблоки. По-друге, це необхідно задля попередження ядерної катастрофи. Вони це знають. І що вони роблять? Вони ламають високовольтні лінії, що зв'язують ЗАЕС з енергосистемою України. І водночас кажуть нам: "Якщо "неонацисти із ЗСУ зламають вам останню лінію, ми готові представити вам допомогу". В чому полягатиме їх "допомога"? Вони дадуть нам план "з'єднання" ЗАЕС з енергосистемою РФ через лінію ЗАЕС - Мелітополь-Джанкой", - заявив експерт.

Інженер станції також зазначив, що окупанти свідомо намагаються влаштувати "блекаут".

"Якщо ми раптом "сядемо на 0", тобто станеться "блекаут", нам потрібно буде будь-яке живлення зі "сторони", щоби живити насоси для охолодження ядерного палива. Росіяни спеціально влаштовують нам "блекаут", щоб потім нам "допомогти". Саме зараз це дуже близько. Може, завтра, може, післязавтра вони розгатять останню лінію. Таке враження, що вони роблять це, аби ми всі виїхали звідси", - заявив експерт.

Війна в Україні та Запорізька АЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

При захопленні станції загарбники відключили онлайн-моніторинг, щоб приховати свої дії від МАГАТЕ. У Європейському Союзі закликали Росію повернути Україні контроль над ЗАЕС.

Окупанти повідомили керівникам структурних підрозділів Запорізької АЕС, що мають намір з 1 вересня поставити атомну електростанцію під контроль "Росатому".

6 червня глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що його агентство готує експертну місію на Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі. За його словами, про такий візит нібито просила Україна. У ДП" НАЕК "Енергоатом" звинуватили Гроссі у брехні та заявили, що не схвалюють цей візит.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькій АЕС окупанти готують серйозну провокацію.

30 червня 2022 року МАГАТЕ втратило зв'язок із Запорізькою АЕС.

2 липня 2022 року "Енергоатом" відновив зв'язок між Запорізькою АЕС і МАГАТЕ.

5 серпня російські окупанти тричі обстріляли промисловий майданчик Запорізької атомної електростанції.

За даними "Енергоатому", війська РФ в Енергодарі стріляли в бік Запорізької АЕС, ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізьку теплову електростанцію.

При цьому наголошується, що попри провокації окупантів, ЗАЕС продовжує працювати та видавати потужність в енергосистему України через працюючі лінії. Відповідно до їх пропускної здатності було прийнято рішення про розвантаження і відключення від мережі одного з працюючих енергоблоків Запорізької атомної станції. Викидів і скидів радіоактивних речовин не зафіксовано.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС.

Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

11 серпня 2022 року російські загарбники неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС території поблизу атомного об'єкта.

11 серпня російські окупанти продовжили бити по Запорізькій АЕС. Були пошкодження.

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