В результаті бойових дій в Україні не працюють 42 газорозподільні станції (ГРС) з 1395.
Про це прес-служба Оператора газотранспортної системи України (ОДТСУ) повідомляє в Facebook.
"Внаслідок бойових дій відключені 42 газорозподільні станції з 1395. Компанія продовжує роботу з відновлення транспортування газу на об'єктах, які отримали пошкодження, там, де це зараз можливо з урахуванням бойових дій. Тривають відповідні ремонтні роботи", - йдеться в повідомленні.
Попри це, Оператор ГТС України продовжує транспортувати газ для споживачів України, зазначають у прес-службі, додавши, що за минулу добу для потреб країни імпортовано з ЄС майже 10 млн куб. м природного газу і протранспортовано українським споживачам 93,5 млн куб. м.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано / виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.