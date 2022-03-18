Компанія продовжує роботу з відновлення транспортування газу на об'єктах, які отримали пошкодження, там, де це зараз можливо з урахуванням бойових дій.

В результаті бойових дій в Україні не працюють 42 газорозподільні станції (ГРС) з 1395.

Про це прес-служба Оператора газотранспортної системи України (ОДТСУ) повідомляє в Facebook.

"Внаслідок бойових дій відключені 42 газорозподільні станції з 1395. Компанія продовжує роботу з відновлення транспортування газу на об'єктах, які отримали пошкодження, там, де це зараз можливо з урахуванням бойових дій. Тривають відповідні ремонтні роботи", - йдеться в повідомленні.

Попри це, Оператор ГТС України продовжує транспортувати газ для споживачів України, зазначають у прес-службі, додавши, що за минулу добу для потреб країни імпортовано з ЄС майже 10 млн куб. м природного газу і протранспортовано українським споживачам 93,5 млн куб. м.

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