Експерт прогнозує обвалення саркофага над 4 реактором ЧАЕС: чи є загроза витоку радіації

Удар російського дрона перекреслив 40 років роботи з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, наголошує експерт.

Обвалення об’єкта "Укриття" може статися будь-якої миті і означатиме кінець будь-яких термінових робіт із контролю радіоактивності на Чорнобильській АЕС. Про це в інтерв’ю УНІАН розповів ядерний експерт Greenpeace Шон Берні.

Нагадаємо, 14 лютого 2025 року російський ударний дрон атакував укриття 4-го енергоблока станції. Це спричинило побоювання щодо втрати контролю над ситуацією у зоні ЧАЕС.

"Проблема в тому, що НБК (Новий безпечний конфайнмент, – УНІАН) є герметичним середовищем – принаймні був таким до 14 лютого минулого року. Тепер фактично вже ні", – каже Берні.

За його словами, один із способів контролю радіоактивності - використання так званого негативного тиску. Суть полягає в тому, що в просторі під дахом підтримується вищий тиск, ніж усередині зони, де знаходиться реактор.

Це потрібно для того, щоб у разі руху повітря між внутрішнім простором і зовнішнім середовищем воно спрямовувалося всередину, а не виходило назовні. Після цього повітря проходить через систему фільтрації, де функціонує потужна система кондиціонування та очищення.

"Тепер це вже неможливо – через отвір, який утворився внаслідок вибуху та подальшого горіння в просторі під дахом. У цьому сенсі НБК більше не може повноцінно стримувати радіацію, яка потенційно може вийти назовні", – вважає фахівець.

Берні вказав, що ризик полягає в тому, що у разі обвалення радіоактивний пил спочатку підніметься всередині Нового безпечного конфайнменту, а згодом може потрапити назовні.

"Чи пошириться він на сотні кілометрів? Скоріше за все, ні. Втім, локальне забруднення навколо НБК та прилеглих ядерних об’єктів, зокрема трьох реакторів, буде настільки значним, що виконувати там роботи стане надзвичайно складно через повсюдне радіоактивне забруднення", – каже експерт Greenpeace.

Усередині самого Нового безпечного конфайнменту обвал цієї конструкції означатиме, що всі попередні плани та оцінки щодо подолання наслідків катастрофи фактично доведеться розробляти заново. Мова йде про 40 років роботи, які були потрібні, щоб досягти нинішнього результату.

"Ми не можемо допустити обвалення саркофага, об’єкта "Укриття". І саме до цього призвели дії Росії. Росія знову використала ядерний фактор як зброю для погроз Україні", – додав Берні.

Чорнобильська АЕС – останні новини

Нещодавно міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що європейські партнери спрямовують десятки мільйонів євро на ремонт саркофага Чорнобильської атомної електростанції, пошкодженого внаслідок атаки. Він наголосив, що об’єкт, який забезпечує захист від радіації, було пошкоджено внаслідок атаки російського дрона. Вартість відновлення безпечного стану наразі оцінюється приблизно у 500 мільйонів євро.

Раніше в Міненерго повідомили, що після російського обстрілу Чорнобильську АЕС вдалося повторно підключити до об’єднаної енергосистеми України. У міністерстві зазначили, що усі об’єкти станції, зокрема сховища ядерного палива та конфайнмент, функціонують у штатному режимі, а рівень радіації залишається в межах норми.

