Середня ціна в країні на бензин А-95 становить 51,78 грн/л.

За тиждень (із 15 по 22 грудня) середня ціна в країні на бензин А-95 знизилася на 65 копійок і становить 51,78 грн за літр, бензин А-95 преміум здешевшав на 81 копійку — до 54,77 грн за літр, а дизельне пальне – на 38 копійок, до 52,01 грн за літр. Втім, динаміка здешевшання пального гальмується. Якщо за перший тиждень грудня бензин марки А-95 скинув у ціні 90 копійок, за другий - майже гривню, то зараз лише 65 копійок, свідчать дані цінового моніторингу Консалтингової групи А-95.

На станціях ОККО і WOG бензини здешевшали на 1 гривню: А-95 — до 54,99 грн за літр, А-95+ — до 56,99 грн за літр. Ціна на ДП у цих мережах залишилась на колишньому рівні — 54,99 грн за літр.

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UPG знизила ціни на бензини на 1,1 гривню: бензин марки А-95 здешевшав до 50,60 грн за літр, А-95+ — до 54,20 грн за літр.

Бензини на АЗС мережі KLO здешевшали на 50 копійок. Бензин А-95 — до 51,59 грн за літр, А-95+ — до 52,99 грн за літр, дизпальне — до 51,99 грн за літр.

Державна "Укрнафта" не змінювала цінники на пальне. У цій мережі бензин марки А-95 продається по 49,90 грн за літр, преміальна "п'ятірка" коштує 51,90 грн за літр, дизпальне — 54,99 грн за літр.

Мережа "Авіас" знизила ціни на пальне на 98 копійок. Літр бензину А-95 відтепер коштує 50,02 грн за літр, А-95+ — 51,50 грн за літр, дизпальне — 50,36 грн за літр.

Одні з найменших цін на пальне показують мережі "Авантаж -7", RLS та VostokGaz. Звичайна п'ятірка там коштує дешевше 49 грн за літр.

Такі мережі як Amic, Chipo, Mango, Neftek, ZOG й інші зменшили ціну на всі види пального на 0,12-2,0 гривень.

Ціни на пальне: останні новини

Стало відомо, як змінювалася вартість пального на АЗС у листопаді. За останній місяць осені середня ціна на бензин марки А-95 зменшилася на 1,16 гривні – до 54,36 грн/л. Бензин А-95+ здешевшав на 79 копійок – до 57,57 грн/л, а дизельне пальне – на 1,37 гривні, до 54,30 грн/л.

При цьому, на думку експертів, після новорічних свят ціни на пальне в Україні добряче підскочуть. Це пов'язано з підвищенням курсу валют та світових цін на нафту. Зростання цін можна буде побачити на другий тиждень січня.

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