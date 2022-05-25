На станціях ОККО і "БРСМ Нафта" автогаз здорожчав на 0,99 грн/л та 1,25 грн/л – до 39,99 і 41,37 грн/л відповідно.

Середня ціна на скраплений газ 25 травня у мережах АЗС зросла на 80 коп./л – до 40,15 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Автозаправні станції "Авіас", ANP, "Укрнафта" збільшили ціни на 1,55 грн/л – до 39,92-39,95 грн/л.

На станціях ОККО і "БРСМ Нафта" автогаз здорожчав на 0,99 грн/л та 1,25 грн/л – до 39,99 і 41,37 грн/л відповідно.

У мережі "Катрал" ціна на автогаз зросла на 0,60 грн/л – до 38,97 грн/л.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на ринку пального. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а на бензин – не вище 52 грн за літр.

Держпродспоживслужба розпочала перевірки АЗС через завищені ціни на пальне.

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