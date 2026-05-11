Ціни на бензин відновили зростання: скільки коштує пальне на АЗС у понеділок

В одній з мереж вартість 95-го бензину за вихідні зросла одразу на 2 гривні.

Середні ціни на бензин на АЗС в понеділок, 11 травня, зросли. Найбільше суттєво подорожчав преміальний 95-й бензин, а дизельне паливо та автогаз подешевшали, повідомляє портал "Мінфін" з посиланням на дані консалтингової компанії "А-95".

Зазначається, що преміальний бензин марки А-95 за вихідні, у середньому, подорожчав на 98 копійок – до 77,87 грн/л. Середні ціни на звичайний 95-й зросли на 45 копійок – до 73,52 грн/л. При цьому одна з топ-мереж підняла цінник одразу на 2 гривні.

Середня вартість дизельного пального за вихідні знизилася на 22 копійки – до 87,81 грн/л. Водночас одна з топ-мереж "зрізала" цінник одразу на 2 гривні.

Що стосується автогазу, то середня вартість впала на 3 копійки – до 48,38 грн/л.

Ціни на бензин

Найдешевше 95-й бензин 11 травня продають у мережі Brent Oil - за 66,85 грн/л.. Найдорожче – у мережах ОККО та WOG за 77,90 гривні за літр. Вартість пального у цих мережах не змінилася. Разом з тим, державна "Укрнафта" підняла цінник на 95-й одразу на 2 гривні.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 74,90 грн/л;

"Укрнафта" – 71,90 грн/л;

SOCAR – 76,90 грн/л;

KLO – 72,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 69,60 грн/л.

Ціни на дизель

Найдешевше дизелем на початку робочого тижня заправляють у мережі "Фактор" - за 84 гривні за літр. Найдорожче пальне пропонують у мережі Motto – 91,48 грн/л.

Більшість топ-мереж протягом вихідних цінники на дизельне пальне не переглядали. Разом з тим, вартість дизелю у мережі SOCAR впала одразу на 2 гривні, а "БРСМ-Нафта" "зрізала" з середнього цінника 47 копійок.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 86,90 грн/л;

"Укрнафта" – 86,90 грн/л;

SOCAR – 88,76 грн/л;

KLO – 88,40 грн/л;

OKKO – 89,90 грн/л;

WOG - 89,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" - 85,94 грн/л.

Ціни на автогаз

Найдешевше автогаз 11 травня продають у мережі "Кворум" - 45,98 гривні за літр. Найдорожче - у мережі Motto за 52,98 гривні за літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 47,90 грн/л;

"Укрнафта" – 47,90 грн/л;

SOCAR – 49,55 грн/л;

KLO – 48,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 46,92 грн/л;

ОKKO – 49,90 грн/л;

WOG - 49,90 грн/л.

8 травуня середні ціни на пальне на АЗС знизилися. Найбільш суттєво подешевшало дизельне паливо.

Засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін очікує, що цього тижня вартість бензину та дизелю знизиться на 1-2 гривні та тлі падіння цін на нафту та газойль, а також гуртових цін на пальне.

