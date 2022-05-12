За словами Свириденко, ситуація з наявністю бензину вже починає поліпшуватися.

Ціни на пальне, дефіцит якого зараз спостерігається в Україні, різко не зміняться, проте можливі коригування через складну логістику поставок.

Про це в ефірі телемарафону заявила перший віце-прем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, держава не має наміру відмовлятися від регулювання цін на пальне. Свириденко додає, що важливим моментом є укладення довгострокових контрактів - не тільки приватних компаній, а й державою. Таким чином в майбутньому можна буде уникнути дефіциту на ринку, говорить віце-прем'єр.

"Будемо намагатися, щоб ресурс був доступний для всіх українців, які цього потребують", - зазначила Свириденко.

За її даними, в 2021 році Україна виробляла 18% пального, решта доставлялася з-за кордону. Після початку повномасштабної війни з Росією основним джерелом поставок став Євросоюз, проте через знищення росіянами Кременчуцького НПЗ виник гострий дефіцит пального.

Зараз, за її словами, імпорт палива поступово зростає.

"Я думаю, що з тижня на тиждень ми будемо покращувати наші логістичні шляхи і вирівнювати ситуацію", - додала міністр економіки.

Дефіцит палива в Україні

Наприкінці квітня в Україні виник дефіцит палива на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що дефіцит нафтопродуктів триватиме, поки триває війна і діє жорстке цінове регулювання.

За прогнозами експертів, дефіцит бензину може затягнутися до кінця літа, через що закриється безліч АЗС. 7 травня стало відомо, що чверть українських заправок підвищила ціни на паливо, літр бензину вже коштує близько 55 гривень. Також повідомлялося, що проблема поставок палива в Україну з боку ЄС пов'язана з заторами в портах Східної Європи для вирішення цієї МЗС працює над відкриттям з них "зеленого коридору".