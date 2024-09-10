Ціни, як і раніше, схильні до коливань на тлі проблем з поставками.

Ціни на газ у Європі зростають у міру того, як настає перше в цьому сезоні похолодання, потенційно підвищуючи попит на "блакитне паливо" напередодні офіційного початку опалювального сезону.

Видання Bloomberg пише, що базові ф'ючерси наближаються до позначки 38 євро за мегават-годину. Ціни високі для цієї пори року і схильні до волатильності на тлі нещодавніх перебоїв з поставками і геополітичних ризиків.

Наразі вітрова генерація допомагає підтримувати ринок у рівновазі. При цьому підземні сховища регіону заповнені майже на 93%.

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Проте, перше похолодання в цьому сезоні ризикує збільшити споживання палива на північному заході Європи в той час, коли основні світові виробники стикаються з потенційними перебоями в роботі.

Голландські ф'ючерси, які є еталоном європейського газу, зросли на 0,9% до 37,67 євро за мегават-годину станом на 9:22 ранку в Амстердамі. Британські еквівалентні контракти зросли на 1,0%.

Узбережжя Мексиканської затоки в США, де базуються багато європейських постачальників палива, готується до посилення шторму. А експортне підприємство в Австралії скоротило потужності через перевірки безпеки.

Ціни на нафту рвонули вгору через шторм біля берегів США

Ціни на нафту підскочили у зв'язку з наближенням потенційного урагану до узбережжя Мексиканської затоки в США.

Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate подорожчали на 72 центи, або на 1,06%, до 68,39 долара за барель до 0635 GMT. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 71 цент, або на 1%, до 71,77 долара за барель.

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