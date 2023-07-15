Й після перемоги України до питання ціни на газ у "Нафтогазі" обіцяють ставитися так, щоб не завдати фінансового удару по населенню.

Ціну на газ для населення не будуть підвищувати принаймні до 1 травня 2024 року. Компанія "Нафтогаз" продовжила дію тарифу "Фіксований" на найближчий опалювальний сезон.

Відтак 1 кубічний метр блакитного палива для побутових споживачів і далі коштуватиме 7,96 гривень, йдеться в сюжеті ТСН.

"Я хочу заспокоїти всіх українців: "Нафтогаз" не планує змінювати ціни на газ цього опалювального сезону. Взимку українці можуть бути впевнені в тому, що їхні платіжки не будуть зростати", - заявив очільник правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

У компанії нагадують: якими б не були тарифи на газ, варто постійно працювати над енергоефективністю, зокрема, утеплювати будинки.

Тариф на газ в Україні з 1 травня 2023 року

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка продає газ 98% населення, оголосила новий річний тариф на газ.

Ціна тарифу не змінилася і становить 7,96 грн за куб.м. Підключення до нього відбувається автоматично.

28 квітня Кабінет міністрів подовжив термін дії постанови про покладення спеціальних обов’язків на групу "Нафтогаз України" щодо постачання газу на пільгових умовах населенню та підприємствам, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави, до 31 серпні 2023 року.

Вас також можуть зацікавити новини: