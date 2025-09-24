Москва може обмежити експорт дизелю для компаній, які перепродають його закордон.

Ціни на нафту зранку 24 вересня зросли на тлі розмов про можливі обмеження на експорт дизелю з Російської Федерації, повідомляє Bloomberg.

За даними порталу Іnvesting, станом на 11:08 за київським часом вартість нафти марки Brent зросла на 26 центів до 67,89 долара за барель. Американська нафта марки WTI подорожчала на 26 центів до 63,67 долара за барель.

"Чорне золото" почало дорожчати з 23 вересня. Після зниження цін зранку, котирування зросли на тлі жорсткої риторики президента США Дональда Трампа на адресу Росії.

Американський лідер заявив, що, на його думку, країни НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір, і зауважив, що Україна має шанси на перемогу у війні з РФ. Він також наголосив на тому, що Європа має припинити закуповувати російські енергоносії.

"Китай та Індія стали основними спонсорами війни, що триває, бо вони продовжують купувати російську нафту. Але неприпустимо, що країни НАТО недостатньо скорочують закупівлю російських енергоносіїв", - заявив Трамп у своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Тим часом у Росії, за даними Bloomberg, обговорюється обмеження на експорт дизелю після результативних ударів українських безпілотників по тамтешніх НПЗ. Зазначається, що обмеження можуть торкнутися так званих перекупів, тобто компаній, які купують паливо та перепродають його закордон. Перший заступник міністра енергетики РФ Павло Сорокін не виключив застосування додаткових обмежень на експорт нафтопродуктів, якщо в цьому буде потреба.

"Для світових ринків ці дебати важливі, оскільки Росія залишається одним з найважливіших світових постачальників дизельного палива, необхідного для вантажного транспорту, судноплавства та сільського господарства. Будь-які перебої - навіть якщо вони стосуються лише посередників - новий сигнал невизначеності для покупців, які вже стикаються з нестабільними цінами і обмеженим постачанням", - зазначає видання.

Зранку 23 вересня ціни на нафту знизилися після досягнення домовленості про експорт нафти з Іракського Курдистану до Багдаду, але, пізніше, відновили зростання.

Попри підвищення цін на нафту через геополітичні ризики, на ринку залишається надлишок "чорного золота". Тому аналітики Goldman Sachs очікують падіння цін на нафту до 50 доларів за барель до кінця 2026 року.

