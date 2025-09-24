З початку серпня українські безпілотники вразили майже половину російських НПЗ.

Експорт дизельного палива з Росії наблизився до найнижчого рівня з 2020 року через систематичні удари українських безпілотників по російській нафтопереробній інфраструктурі, повідомляє Financinal Times.

Видання зазначає, що з початку серпня українські безпілотники атакували 16 з 38 російських нафтопереробних заводів. При цьому на окремих НПЗ "бавовна" квітла декілька разів.

За даними дослідницької групи Energy Aspects, атаки дронів вивели з ладу потужності заводів, на яких перероблялося близько 1 млн барелів російської нафти на добу.

"Це, мабуть, найефективніша кампанія, яку Україна проводила", - сказав керівник відділу ціноутворення на європейські нафтопродукти в компанії Argus Бенедикт Джордж.

Журналісти нагадують, що Росія - другий у світі експортер дизельного палива. Причому приблизно половина вантажів прямує до Туреччини. Москва поки не обмежує експорт дизелю за кордон, на відміну від бензину, якого все більше бракує на внутрішньому ринку країни та на тимчасово окупованих територіях.

Солярки ж в Росії поки що достатньо. За даними журналістів, виробництво дизелю перевищує внутрішній попит більше ніж на 50%. Дизельне паливо широко використовується в сільському господарстві та деякими військовими підрозділами, зокрема танковими військами.

Українські безпілотники систематично запалюють бавовну на російських НПЗ, що зменшує потік грошей на фінансування російсько-української війни. Зокрема, у ніч на 20 вересня Сили безпілотних систем ЗСУ уразили два важливих нафтопереробних заводи у Росії – Саратовський та Новокуйбишевський. В результаті атак на обох заводах спалахнули пожежі.

У ніч на 18 вересня 2025 року українські дрони завітали на Волгоградський НПЗ, який, після цієї атаки, зупинив роботу.

В цей же день вибухи пролунали на одному з найбільших у РФ нафтопереробних і нафтохімічних заводів у Башкортостані. На території підприємства здійнялася пожежа.

