Зростання ціни відбулося у зв'язку із зупинкою ключового для США трубопроводу, в той час як президент РФ Путін пригрозив скоротити видобуток у відповідь на західне обмеження цін.

На тлі вступу впровадження нафтових санкцій проти Росії, ціни на нафту зросли більш ніж на 1%. Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 41 цент, або на 0,5%, до 76,51 долара за барель.

Як повідомляє Reuters, американська нафта WTI коштувала 71,55 долара за барель, що на 53 центи, або на 0,8% дорожче.

Як йдеться в матеріалі, зростання ціни відбулося у зв'язку із зупинкою ключового для США трубопроводу, в той час, як президент РФ Путін пригрозив скоротити видобуток у відповідь на обмеження цін.

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"Ціни на нафту вищі, оскільки трубопровід Keystone залишається закритим, контроль над COVID в Китаї ослаблений і через побоювання, що Росія може скоротити видобуток", - сказав старший ринковий аналітик OANDA Едвард Мойя.

Ситуація з нафтопроводом Keystone:

Нафтопровід Keystone потужністю 622 тис барелів на добу є критично важливою артерією, що транспортує важку канадську нафту з Альберти на нафтопереробні заводи на Середньому Заході США та узбережжі Мексиканської затоки.

У перших числах грудня з'явилася інформація про витік на нафтопроводі.

11 грудня 2022 року канадська компанія TC Energy заявила, що ще не визначила причину витоку з нафтопроводу Keystone. Вона не дала жодних термінів щодо того, коли трубопровід відновить роботу.

Війна в Україні та ембарго на нафту:

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

З 1 грудня 2022 року Туреччина вимагає від вантажовідправників нафти страховку для проходу через Босфор і Дарданелли. Нові правила пов'язані з дотриманням санкцій ЄС і Великобританії проти РФ, хоча формально Туреччина до них не приєднувалася. Іншими совами, Туреччина закрила протоки для незастрахованих танкерів з російською нафтою.

3 грудня Рада Європейського Союзу прийняв рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

6 грудня Туреччина закрила протоки для частини танкерів з російською нафтою.

9 грудня 2022 року США ввели санкції проти компаній, які ризикнули обійти нафтове ембарго.

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