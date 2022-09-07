Контракти дозволили використовувати поки що до 1 січня

Кілька міст в Нідерландах, в тому числі Гаага, зможуть закуповувати російський газ за своїми контрактами до 1 січня. Відповідне рішення ухвалив уряд країни.

Про це пише Reuters.

Міністр енергетики Роб Йеттен заявив, що уряд Нідерландів вважає, що дочірня компанія підлягає європейським санкціям щодо Росії, але вимагає роз'яснень від Європейської комісії.

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У листі він назвав компанію, раніше відому як "Gazprom Germania", "SEFE Energy Ltd" і сказав, що вона "належить Росії".

"Враховуючи, що уряд Німеччини має повний контроль над SEFE, але ще не набув права власності на акції, SEFE підпадає під режим санкцій", - зазначив Еттен.

Як раніше повідомляв УНІАН, Естонія буде просувати ідею повного енергетичного ембарго проти Росії у восьмому пакеті санкцій ЄС за агресивну війну Кремля. Пропозиції цієї країни включають всеосяжне ембарго на енергоносії, а також нові санкції щодо певних категорій товарів і осіб, виключених з попередніх пакетів.

У свою чергу Гаага попросила ЄС тимчасово зняти санкції з Росії, щоб місто могло закупати газ, бо адміністрація не змогла знайти іншого постачальника.

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