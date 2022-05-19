Головна проблема не в ціні, а в логістичних складнощах доставки пального в Україну.

Уряд скасував держрегулювання цін на пальне, проте дефіцит може тривати, оскільки не вирішені проблеми з логістикою.

Про це пише Forbes. Так, позиція щодо скасування лімітів у найбільших гравців не збігається.

Додаткові 10–15 грн до діючої ціни не вирішать питання наявності пального на АЗС, каже аналітик "Нафторинку" Олександр Сіренко.

Головна проблема, за словами віце-президента ОККО Юрія Кучабського, не в ціні, а в логістичних складнощах доставки пального в Україну. "Дефіцит буде, поки не будуть напрацьовані додаткові маршрути постачання, не будуть побудовані нафтобази вздовж кордону з ЄС", – погоджується маркетинг-директор мережі автозаправок "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук.

У березні – квітні 2022 року добовий обсяг ввезення палива з ЄС зріс утричі, до 12 000 т на добу, за даними Мінекономіки. Імпорт продовжує зростати і далі. "Ми маємо домовленості, що на 30% буде збільшено обсяг постачання з Румунії і в 3–4 рази – з Польщі", – каже Кучабський.

Додаткові обсяги, за його даними, йдуть через Словаччину та Угорщину. "Якщо поставки за цими напрямками спрацюють добре, то ми розрулимо ситуацію до кінця травня", – каже він.

Якщо ж ні, то відміна держрегулювання може призвести до зростання цін, а дефіцит залишиться.

Уряд прогнозує суттєве зростання попиту в ЄС через можливе ембарго на російські енергоресурси з боку Євросоюзу, що може зменшити об’єм доступного ресурсу для України на цьому ринку. Співрозмовник з великої компанії каже, що європейські гравці вже готуються до ембарго і роблять запаси пального.

Скасування держрегулювання може вирішити ще одне важливе питання – збити ажіотажний попит за рахунок високих цін, каже Кучабський. Компанії сподіваються, що зростання ціни пального зможе зменшити попит і це дасть час налагодити поставки.

Сіренко сумнівається, що попит впаде. За його прогнозом, дефіцит може тривати до кінця року, коли закінчиться збиральна кампанія. Аграрії її починають з другої половини літа. "Задовольнити на 100% попит поки неможливо, хіба що розблокують постачання морем", – каже він.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%.

Найбільші мережі АЗС запровадили обмеження на відпуск пального у розмірі 10-15 літрів для власників карт лояльності цих мереж, інші споживачі могли заправляти автомобіль не більше ніж на 5-10 літрів.

Станом на 16 травня у мережах АЗС середня ціна на бензин А-95 становила 40,12 грн/л, дизпальне - 43,25 грн/л.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

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