Для вирішення проблеми боргів виробників теплової енергії перед НАК «Нафтогаз України» необхідний єдиний центр прийняття рішень з даної проблематики та координація дій учасників ринку.

Про це заявив голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів (АПЕ) Артем Компан в ході Форуму «Борги на газовому ринку і підприємства ТКЕ: що далі?».

«Без створення єдиного центру, який буде представляти інтереси теплокомуненерго та координувати їхні дії, ми не наблизимося ні на крок до вирішення проблем, що накопичилися в галузі», – упевнений глава Асоціації.

На його думку, такий центр зміг зібрати всю інформацію з проблем ТКЕ, структурувати її та допомогти підприємствам провести аудит боргів, щоб виявити причини їх виникнення.

«Немає єдиного центру, який міг зібрати інформацію про всю цю заборгованість та проаудувати її, з'ясувати причинно-наслідкові зв'язки та розробити дорожню карту щодо вирішення цих проблем», – заявив Компан.

Компан також додав, що зараз в Кабінеті міністрів у фокусі тільки питання електроенергії та вугілля, а газ і виробники тепла випали зі сфери уваги уряду.

«Сьогодні в Кабінеті міністрів до тепловиків нікому немає діла, оскільки у фокусі тільки питання електроенергії та вугілля», – додав він.

З тим, що проблемам ринку газу в уряді приділяється недостатньо уваги згоден Кирило Криволап, виконавчий директор Центру економічного відновлення.

«Зараз ця проблема (боргів газового ринку – прим.), яка за своїм розміром навіть більша, ніж проблема, яка існує на електроенергетичному ринку, вона не зовсім знаходиться у фокусі... А тут важлива єдина робота всіх учасників ринку, щоб виробити єдину позицію».

Компан також додав, що, виходячи з тих труднощів і помилок, з якими зіткнулися постачальники під час відкриття ринку газу для населення, Асоціація готова взяти активну участь у підготовці до відкриття ринку газу для ТКЕ.

«У нас є ще час підготуватися до відкриття ринку для тепловиків для запобігання аналогічних проблем, які є на ринку населення», – підкреслив Компан.

Нагадаємо, відкриття ринку газу для підприємств теплокомуненерго заплановане на 1 травня 2021 року.

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Автор: УНІАН