За словами радниці міністра енергетики, Росія через політику газового шантажу не хоче використовувати українську газотранспортну систему.

Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль зазначила, що до кінця року українська ГТС може прокачати вдвічі більше газу, ніж "Північний потік-2".

Як розповіла вона в інтерв’ю Радіо Свобода, газотранспортна система України могла б прокачати 11 млрд кубометрів газу, у той час, як "Північний потік-2" - лише 5,6 млрд кубометрів.

"Шантаж вже дуже явний. Вони вже готові по "Північному потоку" прокачати до кінця цього року ще 5,6 мільярда кубометрів. А наша ГТС при цьому могла би прокачати 11", - зазначила Зеркаль.

За її словами, Росія через політику газового шантажу не хоче використовувати українську газотранспортну систему.

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"І вони її не використовують, тому що вони хочуть, щоб запустилися "потоки", які вони будуть повністю контролювати і фактично тримати Європу у своїх газових "обіймах", - підкреслила Зеркаль.

Як повідомляв УНІАН, генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон зазначає, що російській газопровід "Північний потік-2", який побудований в обхід Україні, не створює жодної додаткової цінності для Європи. Україна готова вже зараз транспортувати обсяги газу, на які розрахований "Північний Потік-2", заявив він.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Європі газова криза через шантаж з боку Росії, яка зупинила прокачку газу через українську ГТС.

Голова правління "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що Росія навмисно зменшує транзит газу через Україну, щоб шантажувати Європу і змусити сертифікувати "Північний потік-2".

Північний потік-2: що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Газопровід проходить в обхід України.

21 липня 2021 року США та Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". В ній передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів запровадити санкції для учасників проекту Nord Stream 2, проте можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія використовуватиме газопровід як інструмент енергетичного тиску. В угоді також ідеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який має закінчитися наприкінці 2024 року.

10 вересня в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

4 жовтня компанії Nord Stream 2 A. G, яка є оператором газопроводу, заявила про початок заповнення газом першої нитки газопроводу. Станом на 18 жовтня перша нитка газопроводу "Північний потік-2" заповнена технічним газом.

Автор: Богдан Слуцький