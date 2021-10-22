За інформацією Bloomberg, відповідна пропозиція вже обговорюється з європейськими партнерами.

Україна запропонувала Росії знижку на поставку до Європи природного газу. Мова йде про обсяги, які перевищують договірні 40 мільярдів кубометрів на рік, що транспортуються з РФ через українську ГТС.

Про це в п'ятницю пише Bloomberg, який отримав коментар Зеленського. За словами президента, таким чином Україна хоче полегшити енергетичну кризу в регіоні.

"Україна пропонує цю додаткову потужність всім потенційним транзитним країнам. Ми хотіли б бачити як замовників європейські компанії, але й у "Газпрому" є додаткові потужності. А з урахуванням знижки в порівнянні з нинішнім транзитним тарифом, можу припустити, що ця знижка складе 50%", - сказав Зеленський.

Він додав, що подібна пропозиція вже обговорюється з Берліном і Брюсселем.

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"Україна зі свого боку гарантує транзит, гарантує особливі антикризові умови для транзиту понад обумовлених обсягів", - зазначає глава держави. Він також пояснив, що якщо не зробити це зараз, то Європа зазнає взимку величезних збитків.

Транзит газу через Україну

Як повідомляв УНІАН, голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко вважає, що Росія навмисно скорочує транзит газу через Україну, щоб шантажувати Європу і змусити сертифікувати "Північний потік-2".

Минулого року російським "Газпромом" було заброньовано 60 млрд куб. м газу через українську ГТС, а в цьому - 40 млрд кубів "не тому що щось сталося з українською ГТС, а тому що Путін спеціально не хоче давати обсяги газу в Європу".

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 17 жовтня склали 18,66 млрд куб.м, що майже на 34% менше торішніх показників.

Автор: Юрій Годован