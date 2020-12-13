Депутат заявив, що поширена в ЗМІ відповідна інформація є неправдивою.

Низка українських видань опублікувала неправдиву інформацію щодо звернення народних депутатів до Кабінету міністрів із вимогами провести чергові компенсації з держбюджету за тарифи "зеленим" енерговиробникам.

Про це написав заступник Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський у Facebook.

"Сьогодні низка ЗМІ поширила неправдиву інформацію про те, що я нібито підписав звернення до прем'єр-міністра з вимогою виплачувати гроші за зелений тариф із держбюджету. Річ навіть не в тім, що я його не підписував. А в тому, що на момент поширення цієї інформації, підписаного і відправленого документа не існувало. У Додатку до посту фото з системи електронного документообігу Ради. Через кілька годин після виходу інформації в ЗМІ, лист все ще перебував на стадії підписання в електронній системі Верховної Ради. Відповідно звернення не було відправлено адресату", - заявив депутат.

Також він висловився щодо тарифної політики держави і спроб "зелених" енерговиробників отримати нові дотації.

"Я свідомо не підписав цього листа. Зелений тариф в Україні досі найвищий в Європі, і, ймовірно, один із найвищих у світі. І саме непомірний розмір цього зеленого тарифу є однією з головних причин зростання ціни електроенергії. Зелені енергетики вже не можуть більше вичавити грошей зі споживачів і шукають нові джерела задоволення своїх апетитів. Цього разу з бюджету", - наголосив Дмитро Кисилевський.

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Автор: УНІАН