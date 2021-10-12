Раніше в "Нафтогазі" пообіцяли оприлюднити договір на поставку газу бюджетним установам.

ОДА кількох областей почали обговорення надзвичайної ситуації, що склалася через брак природного газу для опалення установ, організацій та комунальних неприбуткових підприємств.

Відповідні засідання обласних комісій ТЕБ і НС відбулися у Хмельницькій, Закарпатській та Львівській ОДА.

За інформацією ПАТ "Львівгаз", сьогодні на території Львівщини працює 825 бюджетних установ, які споживають природний газ для власних потреб. У цих установах є понад 4 тисячі пунктів обліку природного газу, з них на сьогодні включені лише 986, що складає 23,4%.

Як зазначив керівник департаменту паливно-енергетичного комплексу, енергоефективності та житлово-комунального господарства Львівської ОДА Богдан Кейван, це пов’язано з тим, що левова частка бюджетних установ, які використовують природний газ для опалення та гарячої води, на сьогодні не уклали договорів на постачання природного газу.

Читайте такожЄвросоюз допоможе Україні з газом - голова Єврокомісії"Враховуючи тривалість проведених торгів в системі Прозоро та їх незавершення в частині визначення переможців, як через відсутність достатньої кількості учасників, так і через значні коливання ціни на газ, маємо таку складну ситуацію у бюджетній сфері", – пояснив Кейван.

Комісія ТЕБ і НС у Львівській ОДА визнала цю ситуацію надзвичайною ситуацією техногенного характеру регіонального рівня.

Про неможливість забезпечити старт опалювального сезону заявили й у Хмельницькій ОДА. У комісії зазначили, що готуються до переговорних процедур з НАК "Нафтогаз", щоби отримати газ за визначеною вартістю у розмірі 13,6 грн, без ПДВ, для бюджетних установ.

"Ситуація у нас на Хмельниччині, як і в усій країні досить критична, адже майже у всіх бюджетних установах розірвані договори, що були укладені на початку року на постачання газу у зв’язку з суттєвим зростання його вартості", – наголосив очільник ОДА Сергій Гамалій.

На Закарпатті зауважили, що підписаний Кабміном, "Нафтогазом" й ОП Меморандум про незростання цін на газ "не передбачає стабільної ціни для бюджетних установ та організацій як окремих юридичних осіб, які використовують природний газ для опалення та гарячого водозабезпечення".

"А оскільки майже всі заклади області мають автономні котельні, вони закуповують паливо безпосередньо у постачальників за індивідуальними договорами згідно з процедурою, передбаченою законом "Про публічні закупівлі", – пояснили на засіданні комісії.

Крім того, за повідомленнями місцевих ЗМІ, загроза зриву опалювального сезону є в Одесі та Миколаєві. Так, згідно з даними "Одесагаз", 221 заклад соціальної інфраструктури вже отримали листи з попередженнями про відключення газу чи розриву договорів.

Тарифи на газ:

З 1 жовтня 2021 року газопостачальна компанія "Нафтогаз України" ввела новий тарифний план "комфортний сезон", який дозволяє платити за газ рівномірними частинами щомісяця.

Тарифний план діятиме з 1 жовтня до 30 Квітня. Ціна на газ в тарифному плані становить 7,96 грн за куб.м з ПДВ без вартості розподілу (доставки), і ця ціна зафіксована на весь опалювальний сезон.

Загальна сума до оплати в новому тарифному плані визначається при підключенні клієнта - відповідно до обсягу газу, який мешканці конкретного домогосподарства в середньому споживають протягом опалювального сезону (з жовтня і до кінця квітня). Протягом семи місяців клієнт сплачує рівномірними частинами, а саме-1/7 від вартості зарезервованого обсягу газу.

Автор: Яна Ставська