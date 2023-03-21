На думку аналітика, більш корисним стане модернізація промисловості з переходом на енергоефективніше обладнання.

Щорічний перехід на літній час в Україні не допомагає суттєво економити електроенергію. Така економія перебуває лише на рівні статистичної похибки.

Про це у коментарі "РБК-Україна" розповів аналітик енергетичних ринків Максим Білявський. Він пояснив, що аргумент про нібито економію електрики ґрунтується на менш інтенсивному використанні вуличного освітлення, оскільки подовжується світловий день. Однак в останні роки багато обласних центрів і міст України перейшли на LED-лампи. Через це економія від цього стає мінімальною.

"За моїми суб'єктивними оцінками, з переведенням стрілок вдається заощаджувати не більше 2% обсягів електроенергії, і це на рівні статистичної похибки. У той же час, як показав досвід опалювального сезону в умовах російських атак на енергооб'єкти, нам потрібно близько 20%. Тобто, саму ідею повністю відкидати не варто, але нам потрібно насамперед рухатися у напрямку зниження енергоємності промислових підприємств", - вважає Білявський.

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За словами експерта, головним споживачем насамперед є не вуличні ліхтарі, а домашні побутові прилади та енергоємні підприємства. У зв'язкку з цим забезпечити економію може модернізація промисловості з переходом на енергоефективніше обладнання, а не скорочення часу роботи вуличного освітлення.

Перехід на літній час

В Україні прийнято двічі на рік переводити час. Восени час переводять на годину назад в останню неділю жовтня. Цей час вважається природним для України. А у березні час переводять на годину вперед - такий час називають літнім.

Хоча є багато противників такої практики, жити в одному часовому поясі весь рік неможливо - відстань між західними і східними областями занадто велика.

Так, якщо залишити літній час назавжди і не переходити на зимовий, то в Ужгороді взимку схід Сонця буде лише о 9:20, і його жителям доведеться йти на роботу і в школу в темряві.

А якщо залишити незмінним зимовий час, то влітку в Харкові схід Сонця буде о 3 годині ночі, а захід - о 19:47. В результаті півночі буде занадто світло, а темніти буде майже як взимку.

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