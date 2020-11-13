Куюн розвіяв одразу п'ять популярних міфів.

Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн розкрив п'ять маніпуляцій, які, на його думку, містить законопроект нардепа Ніни Южаніної про акцизи на бензин і газ.

Про це йдеться в блозі експерта на сайті НВ.

Першою маніпуляцією Куюн вважає те, що скраплений газ називають альтернативним паливом.

"З одного боку, так написано в євродирективі 2014/94/EU "Про розвиток інфраструктури альтернативних видів палива". Це була дуже велика і крута перемога лобістів Європейської LPG-асоціації. З іншого боку, статус "альтернативності" ніяких преференцій цьому паливу не дає. Єдине, що передбачає ця директива - норми розміщення заправних пунктів. Директива створювалася в 2010-2012 рр., коли в Іспанії, наприклад, на всю країну було півсотні заправок скрапленим газом", - пише він.

Також експерт розвіює міф про те, що пропан-бутан - це екологічне паливо, а автогаз - дешеве паливо. Крім цього, Куюн стверджує, що УАСГ і Южаніна пишуть, що Європейськими директивами нібито регламентовані якісь пропорції в акцизах на газ і бензин (близько 25%). Це він також назвав фейком.

Ще однією маніпуляцією він назвав наступне: "Українська асоціація скрапленого газу" разом з Южаніною пишуть про те, що власники машин з ГБО платять більше акцизів. Щоб зрівнятися з "бензиновою", "газова" машина повинна проходити в 3,5 рази більше, але в такому випадку вона буде пропорційно більше використовувати дорожнє покриття.

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Автор: УНІАН