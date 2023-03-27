Поставки дизельного палива з Росії за перші 19 днів березня склали близько 1,5 млн барелів на добу.

Експорт дизельного палива з Росії в цьому місяці повинен досягти рекордного рівня, незважаючи на санкції Європейського Союзу, що позбавили країну найбільшого ринку збуту.

Як пише Bloomberg, Москва поки не звертає уваги на побоювання, що недавня заборона блоку на імпорт змусить її скоротити експорт через відсутність альтернативних покупців. Натомість Туреччина, Марокко та інші країни збільшили закупівлі, хоча деякі вантажі з Росії також зберігаються у плавучих сховищах.

Поставки дизельного палива з Росії за перші 19 днів березня склали близько 1,5 млн барелів на добу, згідно з даними Vortexa Ltd. Якщо цей показник збережеться, в цьому місяці буде спостерігатися найвищий експорт з початку 2016 року.

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"Поки в березні обсяги нафтопереробки в Росії залишалися високими, що забезпечило стабільний випуск дизельного палива. Вітчизняні виробники, здається, цілком впевнені, що зможуть продати свої обсяги іноземним покупцям - знижки, які вони пропонують, досить великі, і є нові ринки для палива", - сказав Михайло Турукалов, незалежний американський аналітик з нафтопродуктів.

Однак бум поставок може тривати недовго. Плани завантаження ключових російських портів показують зниження в квітні в порівнянні з березневими графіками.

Велика частина російського експорту дизельного палива поставляється до Туреччини. Інші імпортери включають Марокко, Бразилію, Туніс і навіть найбільшого експортера нафти Саудівську Аравію.

Але також значно збільшилася кількість дизельного палива з Росії, що зберігається в плавучих сховищах, з тих пір, як ЄС ввів заборону на імпорт - можливо, це ознака того, що пошук нових клієнтів виявляється складним завданням.

Санкції проти російських нафтопродуктів - деталі

Країни "Великої сімки" навряд чи переглянуть стелю цін на російську нафту, незважаючи на дані про те, що ціни на нафту зараз значно нижче поточного порогу в 60 доларів.

В Індії та Об'єднаних Арабських Еміратах з'явилися компанії, що володіють танкерними активами на суму 2 мільярди доларів. Менш ніж за рік вони зібрали флот, який зараз доставляє мільйони барелів російської нафти по всьому світу.

Як повідомляв CNN на початку березня, щомісяця російський тіньовий флот поповнюється 25-35 суднами.