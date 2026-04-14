Росія продає дедалі менше нафти, але заробляє на ній більше, – Bloomberg

Робота ключового чорноморського порту Москви паралізована, але гроші все одно капають.

Кремль намагається скористатися стрімким зростанням цін на нафту, однак експорт з ключового російського порту на Чорному морі зупинився завдяки діям ЗСУ.

Bloomberg повідомляє, що поставки з балтійського порту Усть-Луга відновилися після численних атак останніх тижнів. Проте саме в цей час чорноморський порт в Новоросійську зупинився через українські атаки. Два найбільші причали терміналу залишалися непрацюючими більшу частину минулого тижня, без жодних ознак їхнього швидкого перезапуску.

В результаті загальний середньотижневий обсяг поставок Москви за чотири тижні впав до 3,22 млн барелів на день, що є найнижчим показником з серпня.

Водночас вартість цього експорту зросла до 2,12 млрд доларів на тиждень за 28 днів до 12 квітня, порівняно з переглянутим показником у 2,07 млрд доларів за період до 5 квітня. Це дозволило досягти нового максимуму за період з червня 2022 року, причому черговий стрибок цін з лишком компенсував зниження обсягів.

Ціни на нафту марки Urals зростають шостий тиждень поспіль, що зумовлено конфліктом на Близькому Сході, а також подальшим послабленням знижок, які Москва раніше була змушена пропонувати покупцям.

Експортні ціни на російську нафту Urals з Балтійського регіону зросли приблизно на 10,1 долара – до 95,83 долара за барель, а на вантажі з Чорного моря – до 94,18 долара.

Однак термін дії послаблення санкцій США, що дозволяє купувати російську нафту, завантажену на танкери до 12 березня, закінчився в суботу і ще не був продовжений. Це може поставити нафтопереробні заводи під загрозу штрафів за будь-які майбутні поставки московських барелів.

Через війну на Близькому Сході видобуток країн-членів ОПЕК впав у березні на 7,88 мільйона барелів на добу – до 20,79 мільйона барелів.

Запровадження президентом США Дональдом Трампом морської блокади суден, які входять або виходять з іранських портів, може спровокувати здорожчання нафти до 150 доларів за барель, попереджають аналітики.

