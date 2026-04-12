На світовому ринку нафти паніка: трейдери ганяються за вільними барелями

Заводам бракує сирої нафти.

На ринку нафти розгорнулася запекла боротьба за вільні барелі на тлі крихкого перемир'я на Близькому Сході. Трейдери та нафтопереробні компанії по всьому світу шукають вантажі з негайною поставкою.

Видання Bloomberg пише, що, за словами трейдерів, панічні рішення на ключових світових ринках фізичної нафти демонструють масштаби її дефіциту, який буде відчуватися все сильніше в міру того, як скорочуються поставки з Близького Сходу. За їхніми словами, стрімке зростання цін сигналізує про те, що деяким європейським НПЗ, ймовірно, доведеться скоротити виробництво – крок, який може допомогти збалансувати ринок сирої нафти, але посилить дефіцит дизельного та авіаційного палива.

"Просто не вистачає нафти. Ринок фізичної нафти марки Brent перебуває в хаосі, і ціни на неї вже занадто сильно зросли. За таких темпів навіть європейським нафтопереробним заводам доведеться знизити завантаження, можливо, вже наступного місяця", – сказав керівник відділу досліджень Sparta Commodities AS Ніл Кросбі.

Ажіотаж на ринку фізичної нафти контрастує з ситуацією на ф'ючерсному ринку, де ціни на нафту з поставкою в червні минулого тижня впали на 13% і закрилися на позначці близько 95 доларів за барель на тлі оптимізму у зв'язку з перемир'ям.

"Останні вантажі, які пройшли через Ормузьку протоку до початку конфлікту, зараз прибувають до пунктів призначення. Саме тут ринки, що торгують на папері, стикаються з реальністю, і 40-денний розрив у глобальних енергетичних потоках стає очевидним", – повідомив генеральний директор Abu Dhabi National Oil Co Султан аль-Джабер.

Цей розрив можна побачити в премії, яку НПЗ готові заплатити, щоб забезпечити себе нафтою, доступною в найближчій перспективі. Трейдери деяких азіатських НПЗ, які побажали залишитися анонімними, заявили, що більше не зосереджені на ціні, а просто прагнуть забезпечити себе барелями, де тільки можна, щоб гарантувати енергетичну безпеку.

Азіатські країни, найбільш залежні від нафти, що проходить через Ормузьку протоку, шукають нафту по всьому світу. Так, японські нафтопереробні компанії очолили гонку зі скупки нафти зі США, експорт якої досяг рекордних рівнів. Активні закупівлі з боку китайських нафтопереробників призвели до того, що цього місяця поставки нафти з Ванкувера досягли рекордного рівня. А індійські нафтопереробники нарощують закупівлі з Венесуели.

За словами трейдерів та аналітиків, екстремальний рівень премій за нафту, готову до негайної поставки, створює величезне навантаження на ринок. Невеликі НПЗ стикаються з різко зрослими потребами у фінансуванні через вищі ціни, а також з проблемою хеджування на ринку, де фізична нафта коштує набагато дорожче, ніж найбільш ліквідні похідні інструменти, прив'язані до неї.

У результаті деякі нафтопереробні компанії починають йти з ринку, що призведе до скорочення їхніх обсягів виробництва та ще більшого стиснення ринків нафтопродуктів.

Ормузька протока – останні новини

З березня Іран блокує Ормузьку протоку, через яку проходять основні потоки нафти і газу. Тегеран навіть ввів плату за прохід через протоку для суден на тлі перемир'я зі США.

11 квітня американський президент Дональд Трамп заявив, що Вашингтон досить швидко забезпечить повноцінне відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, але це буде нелегко.

Того ж дня стало відомо, що 10 квітня через Ормузьку протоку пройшли три супертанкери. Ймовірно, це перші судна, які залишили Перську затоку після укладення угоди про припинення вогню між США та Іраном.

Вас також можуть зацікавити новини: