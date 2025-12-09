Енергетики терміново запровадили аварійні відключення світла у більшості областей України

Енергетики сьогодні, 9 грудня, запровадили в більшості областей України аварійні відключення електроенергії. Причина посилення обмежень - наслідки попередніх масованих російських ракетно-дронових атак.
В "Укренерго" повідомили, що раніше оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - зазначається в повідомленні.
В свою чергу в ДТЕК зазначили, що на території Дніпропетровської, Київської та Одеської областей запровадженні екстренні відключення світла.
Крім цього, графіки тимчасово не діють і в столиці.
В Харківобленерго зазначили, що через складну ситуацію в енергосистемі, за вказівкою НЕК "Укренерго", у Харківській області також застосовані аварійні відключення електроенергії.
Крім того, Кіровоградобленерго повідомило про застосування ГАВ в області.
Чернівціобленерго також опублікувало повідомлення про аварійні відключення в області через дефіцит в енергосистемі.
Графік відключення світла 9 грудня - останні новини
Зранку у Міненерго повідомили, що в Полтавській, Сумській та Харківській областях через наслідки російських атак запроваджено аварійні відключення електроенергії. Крім того, у відомстві додають, що внаслідок ворожих обстрілів на ранок без електропостачання залишаються споживачі в Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях.
Пізніше стало відомо, що ДТЕК оновила графіки відключень світла для своїх споживачів, урізавши години зі світлом.