Енергетики терміново запровадили аварійні відключення світла у більшості областей України

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Енергетики сьогодні, 9 грудня, запровадили в більшості областей України аварійні відключення електроенергії. Причина посилення обмежень - наслідки попередніх масованих російських ракетно-дронових атак.

В "Укренерго" повідомили, що раніше оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - зазначається в повідомленні.

Відео дня

В свою чергу в ДТЕК зазначили, що на території Дніпропетровської, Київської та Одеської областей запровадженні екстренні відключення світла.

Крім цього, графіки тимчасово не діють і в столиці.

В Харківобленерго зазначили, що через складну ситуацію в енергосистемі, за вказівкою НЕК "Укренерго", у Харківській області також застосовані аварійні відключення електроенергії.

Крім того, Кіровоградобленерго повідомило про застосування ГАВ в області.

Чернівціобленерго також опублікувало повідомлення про аварійні відключення в області через дефіцит в енергосистемі.

Графік відключення світла 9 грудня - останні новини

Зранку у Міненерго повідомили, що в Полтавській, Сумській та Харківській областях через наслідки російських атак запроваджено аварійні відключення електроенергії. Крім того, у відомстві додають, що внаслідок ворожих обстрілів на ранок без електропостачання залишаються споживачі в Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях.

Пізніше стало відомо, що ДТЕК оновила графіки відключень світла для своїх споживачів, урізавши години зі світлом.

