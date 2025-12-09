Графіки відключень на 9 грудня змінили: у кого буде менше світла

Деякі українці будуть довше без світла.

Енергетики оновили графіки відключень світла в Україні у вівторок, 9 грудня. Деяким українцям урізали години з електроенергією.

За даними ДТЕК, наразі зміни торкнулися жителів Одеської області.

Крім того, постраждали і жителі столиці. Наприклад, групі 5.2 урізали вдень період зі світлом на одну годину.

Енергетична компанія переписала графіки і для Дніпропетровської області.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

У Міністерстві енергетики повідомили, що в Полтавській, Сумській та Харківській областях через наслідки російських атак запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Крім того, у відомстві додають, що внаслідок ворожих обстрілів на ранок без електропостачання залишаються споживачі в Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях.

У Міненерго також нагадали, що в усіх регіонах України до кінця доби почергово вимикатимуть світло. У цей же час для промисловості діють графіки обмеження потужності.

Варто зазначити, що раніше енергетичний експерт Геннадій Рябцев заявив, що до кінця тижня в більшості регіонів України діятимуть чотири черги відключень світла.

