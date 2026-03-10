У Нацгвардії створять 5 нових полків: штурмові, дронові та ППО, - очільник МВС

Зміни характеру бойових дій та досвід війни вимагають трансформації та швидкого реформування, наголосив Ігор Клименко.

У складі Національної гвардії з’являться спеціалізовані підрозділи для боротьби з дронами та прориву ворожої оборони. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підписав наказ про формування п’яти нових полків у структурі корпусів НГУ, про що й повідомив у своєму Telegram.

Згідно з підписаним наказом, Нацгвардія створює два полки безпілотних систем. Також з’являться два нові штурмові полки. Окрему увагу приділили небу - формується полк прикриття повітряного простору. Це відповідь на нові виклики, яки потребують швидкого реформування, пояснив голова МВС.

"Значна частина підрозділів системи МВС безпосередньо виконує бойові завдання на фронті. Ми постійно аналізуємо їх застосування, зміну характеру бойових дій та наш досвід війни, щоб підвищувати ефективність. Такий підхід уже дав результат. Зокрема, корпусна реформа у структурі Сил оборони, проведена минулого року, показує свою ефективність під час бойових операцій", - зазначив Клименко.

Нові полки стануть силовим ядром раніше створених 1-го корпусу "Азова" та 2-го корпусу "Хартії". Тепер командирам не потрібно чекати на підкріплення з інших ділянок, адже усі ресурси будуть під рукою, що дозволить діяти миттєво.

За словами командувача Нацгвардії генерал-майора Олександра Півненка, такий підхід уже довів успішність. Це спрацювало під час операцій на Добропільському та Куп’янському напрямках у 2025 році. Коли командир має власні резерви, він здатен зупинити прорив самостійно.

Півненко наголосив на важливості технологій. Нові полки посилять розвідку. Вони забезпечать точне вогневе ураження. Головна мета - стабілізувати фронт на критичних ділянках. Нацгвардія продовжує масштабувати використання дронів, адже це шлях до технологічної переваги над противником.

Яка зараз ситуація на фронті

Згідно з останніми даними, Україна розпочала підготовку до наступальних дій на Олександрівському напрямку. Штурмові підрозділи були передислоковані у цей регіон й у результаті успішної операції 1-му полку вдалося прорвати оборону російських окупантів на глибину 12 кілометрів.

Тим часом росіяни зосереджують зусилля на захопленні прикордонних сіл Сумської та Харківської областей, прагнучи створити так звану "буферну зону" шириною 20 кілометрів вздовж українського кордону. Командувач Угруповання об'єднаних сил Михайло Драпатий повідомив про наміри ворога захопити нові прикордонні населені пункти, навіть ті, які знаходяться поза лінією фронту.

Однак, згідно з аналізом ISW, Кремлю доведеться відмовитися від планів весняно-літнього наступу. Російське командування сподівалося на успіх штурму міста Оріхова зі сходу та заходу, що дозволило б обійти міцні українські укріплення в Запорізькій області. Проте контратаки ЗСУ на Гуляйпольському та Олександрівському напрямках наприкінці січня значно ускладнили плани Росії.

