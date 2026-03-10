Сибіга різко відреагував на шантаж Угорщини щодо грошей 'Ощадбанку'

Глава МЗС України закликав міжнародну спільноту засудити крадіжку Угорщиною грошей і золота.

Угорська влада вдалася до тероризму на державному рівні та не приховує цього після крадіжки коштів і золотих злитків "Ощадбанку". Про це глава МЗС України Андрій Сибіга заявив у мережі X, реагуючи на те, що в Угорщині офіційно дозволили вилучити готівку й золото "Ощадбанку".

"Маски зірвано. Угорські чиновники більше не приховують шантажу. Вони відкрито зізнаються у захопленні заручників та крадіжці грошей з метою вимоги викупу. Такі дії потрібно називати по імені: державний тероризм. Ми закликаємо до чіткого міжнародного засудження", - наголосив Сибіга.

Затримання українських інкасаторів в Угорщині

Як повідомляв УНІАН, 5 березня в Угорщині викрали співробітників державного "Ощадбанку" разом з інкасаторськими машинами і цінностями. Працівники "Ощадбанку" керували двома банківськими автомобілями, що курсували між Австрією та Україною і перевозили готівку в рамках регулярних послуг між державними банками.

Українських інкасаторів тримали 28 годин у кайданках і з зав’язаними очима. Угорські правоохоронці зробили все можливе, щоб позбавити затриманих українців будь-якої підтримки. На затриманих громадян України угорці чинили психологічний та фізичний тиск.

Міністр транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що конфіскація коштів і золота "Ощадбанку" - відповідь на нібито блокування Україною роботи нафтопроводу "Дружба".

Уряд Угорщини ухвалив постанову, яка передбачає зберігання щонайменше протягом 60 днів готівки та золотих злитків, вилучених в українських інкасаторів.

