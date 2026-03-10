Українські аграрії понесуть колосальні втрати через війну на Близькому Сході

Прибутковість вирощування тільки кукурудзи в Україні впаде на 12%.

Українські аграрії зазнають додаткових збитків через війну в Ірані за рахунок здорожчання пального, добрив, фрахту суден та перерозподілу ринків збуту. Нові виклики також можуть позначитися на врожайності культур.

Розрахунки Українського клубу аграрного бізнесу свідчать, що прибутковість вирощування, наприклад, кукурудзи може знизитися через бойові дії на 12%. Так, у загальній структурі собівартості сільськогосподарс ької продукції частка пального коливається в межах 9-12% залежно від культури.

"При вирощуванні кукурудзи для проведення всіх виробничих операцій на 1 га використовується близько 55 літрів дизельного палива. Лише поточне зростання ціни на цей ресурс цього сезону змусить аграрія збільшити свої витрати на додаткові 1 100 грн на 1 га", – повідомляють в УКАБ.

Від ціни на газ залежить собівартість виробництва азотних добрив. Вони вже дорожчають, і доволі відчутно. Найбільше з січня додав в ціні карбамід – 34%, до 39 000 грн за тонну.

"При збереженні поточних норм внесення, витрати на добрива при вирощуванні все тієї ж кукурудзи зростуть на 27% до 9 000 грн. Однак можливий і інший варіант: зниження норм внесення азотних добрив. В такому випадку ми отримаємо нижчу врожайність", – зазначають аналітики.

Зростання вартості фрахту суден навіть на нинішні 4 долари за тонну вже робить українську продукцію менш конкурентоспроможною на світовому ринку.

"Вищезазначене зростання витрат через війну на Близькому Сході у підсумку призведе до зниження прибутковості вирощування сільськогосподарських культур. Для кукурудзи це падіння становитиме близько 12%", – порахували в УКАБ.

Влив війни в Ірані на ціни – останні новини

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прогнозує протягом березня-квітня здорожчання базових продуктів в Україні через війну в Ірані. Так, м’ясо та молочна продукція можуть здорожчати в межах 5%, в той час як деякі овочі додадуть в ціні цілих 10%.

Вартість дизелю на заправках в Україні продовжує зростати. Саме цей вид пального здорожчав у вівторок, 10 березня, найбільше – в середньому до 72,92 грн/л.

