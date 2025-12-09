Аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб’єктах тривають.

На Полтавщині, Сумщині та Харківщині через наслідки російських атак запроваджено аварійні відключення електроенергії, повідомляє Міністерство енергетики.

Крім того, у відомстві додають, що внаслідок ворожих обстрілів на ранок без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", - зазначається у повідомленні.

У Міненерго також нагадали, що в усіх регіонах України до кінця доби будуть почергово вимикати світло. В цей же час для промисловості діють графіки обмеження потужності.

Атаки РФ на енергосистему України - останні новини

В ніч на 6 грудня Росія вчергове масовано атакувала енергосистему України. Як зазначили у Міністерстві енергетики, дрони та ракети вгатили по енергетиці 8 областей. Через наслідки ворожої атаки компанія ДТЕК терміново змінила графіки відключень електроенергії. Годин зі світлом стало суттєво менше.

На поліпшення ситуації зі світлом найближчим часом не варто очікувати. Енергетичний експерт Геннадій Рябцев зазначив, що до кінця тижня в більшості регіонів України діятимуть чотири черги відключень світла.

