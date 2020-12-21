Це необхідно для початку повноцінної експлуатації збудованого першого пускового комплексу ЦСВЯП, куди доправлятимуть відпрацьоване ядерне паливо з українських атомних електростанцій.

Під час розгляду 18 грудня 2020 року на нараді в Кабінеті Міністрів України проблемних питань будівництва залізничної колії від станції Вільча до станції Янів (зона відчуження, Іванківський район Київської області) протяжністю 43 кілометри ДП "НАЕК "Енергоатом" запропонував виступити замовником зазначеного будівництва й завершити його у найстисліші терміни до 1 травня 2021 року.

Надалі Компанія матиме право господарського відання під’їзної колії до Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Це необхідно для початку повноцінної експлуатації збудованого першого пускового комплексу ЦСВЯП, куди доправлятимуть відпрацьоване ядерне паливо з українських атомних електростанцій.

Виконавцем робіт із прокладання полотна залізничної колії виступить АТ "Укрзалізниця".

ДП "НАЕК "Енергоатом" у грудні 2020 року завершило будівництво першої черги ЦСВЯП, в якому наступне століття зберігатиметься відпрацьоване ядерне паливо з Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС.

Вартість будівництва становила близько двох мільярдів гривень.

Обладнання американської компанії Holtec International встановлено, розпочато його налагодження, випробування й отримання необхідних ліцензійних документів.

Єдиним проблемним питанням для повноцінного запуску в експлуатацію першого пускового комплексу залишалося прокладання залізничної колії на ділянці Вільча – Янів. На жаль, протягом попередніх трьох років органи державної влади, які мали б забезпечити будівництво колії, цю роботу не виконали.

Завдяки зусиллям Енергоатома й відповідному рішенню уряду, яке очікується найближчим часом, це проблемне питання буде вирішено.

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Автор: УНІАН