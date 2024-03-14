Було зафіксовано технологічні порушення.

Один енергоблок української АЕС вивели в аварійний ремонт. Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго".

"Один з атомних блоків відключено від мережі та виведено в аварійний ремонт через технологічні порушення. Проводиться огляд обладнання", – йдеться у повідомлені про стан в енергосистемі країни.

В "Енергоатомі" повідомили, що другий енергоблок Хмельницької АЕС відключено від мережі. 13 березня, о 17:48 було зафіксовано коливання параметру осьового зсуву ротора циліндра високого тиску турбоагрегату (ЦВТ) з тенденцією збільшення.

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"В умовах профіциту на ринку електроенергії було прийняте рішення відключити турбоагрегат для зʼясування і усунення причини відхилення. Наразі в роботі перебувають 7 енергоблоків АЕС, всі – на номінальній потужності. Загальна потужність АЕС становить 5900 МВт", – зазначили в НАЕК.

Також повідомляється, що на ТЕЦ у східному регіоні вивели в аварійний ремонт один з блоків, а сонячні та вітрові електростанції зменшили виробництво електроенергії, якщо порівнювати показники з першими днями тижня. Причиною цього стала хмарна та безвітряна погода.

Незважаючи на все це, електроенергії, яку виробляють електростанції всіх видів, достатньо для того, щоб забезпечити енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів. Дефіциту в енергосистемі наразі не прогнозують.

"Укренерго" повідомляє, що бойові дії та з інші причини призвели до того, що станом на ранок четверга 401 населений пункт залишається без світла.

Стан енергоблоків АЕС

У березні УНІАН писав, що експерти "Енергоатома" вирішили раніше запланованого розпочати ремонтні роботи в атомній галузі. Така міра дозволить швидше підготувати енергоблоки до осінньо-зимового періоду 2024/25 років, а також провести оптимізацію графіків ремонтних і профілактичних робіт.

Також повідомлялось про переведення кількох енергоблоків АЕС до роботи в режимі зниженої потужності через профіцит електроенергії, що спостерігається в українській енергосистемі.

Нагадаємо, у лютому генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що на тимчасово окупованій росіянами ЗАЕС закінчується термін експлуатації ядерного палива.

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