Кілька енергоблоків атомних електростанцій працюють на зниженій потужності.

НАЕК "Енергоатом" вирішив раніше запланованого розпочати ремонтну кампанію в атомній галузі – з 8 березня замість 13 березня. Про це в Telegram повідомила прес-служба компанії.

"Це дозволить швидше підготувати атомні енергоблоки до ОЗП 2024/25, оптимізувати графіки ремонтних і профілактичних робіт, включаючи перезавантаження палива", – зазначається у повідомлені.

Також вказано, що у зв’язку з профіцитом електроенергії, який спостерігається в енергосистемі України вже другий тиждень поспіль, кілька енергоблоків атомних електростанцій працюють на зниженій потужності, а "Енергоатом" готує їх до планових ремонтів.

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В компанії додали, що максимальна оптимізація графіку ремонтів дозволить українцям мати стабільне електропостачання і влітку, і протягом наступного опалювального сезону.

Станом на 7 березня українські АЕС генерують 6950 МВт, що є найбільшим обсягом серед усіх генерацій.

АЕС України

Після закриття Чорнобильської АЕС в Україні залишились в експлуатації чотири атомні електростанції: Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Южно-Українська. Однак ЗАЕС вже два роки знаходиться під окупацією, що впливає на безпеку її роботи.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі заявляв, що на тимчасово окупованій російськими загарбниками Запорізькій атомній електростанції закінчується термін експлуатації ядерного палива.

В Україні оцінюють рівень загрози аварії на тимчасово захопленій російськими окупантами ЗАЕС у 7-8 балів по десятибальній шкалі.

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