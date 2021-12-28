Російський "Газпром" на додатковій нічній сесії 28 грудня відмовився бронювати потужності польської ділянки трубопроводу "Ямал-Європа".
Це випливає з матеріалів дані газотранспортного оператора Gascade.
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Компанія не бронює потужності газопроводу вже восьмий день поспіль.
По газопроводу "Ямал-Європа" російський газ доставляється в Західну Європу, проте зараз газ йде по реверсу в Польщу.
"Газпром" і транзит газу через Польщу:
Довгостроковий договір "Газпрому" з Польщею на транзит газу закінчився у 2020 році. Відтоді потужності відрізка розподіляються на аукціонах.
Зараз трубопровід перейшов в реверсний режим, по ньому газ гойдається з Німеччини до Польщі. "Газпром" перейшов на подобове бронювання потужностей магістралі, хоча до цього викуповував їх на місяць.
Ціна на газ:
- Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.
- Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.
- 15 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.
- 16 грудня 2021 року вартість газу в Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів.
- Станом на 20 грудня спотові ціни на газ у Європі на січень зросли до 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.
- 21 грудня 2021 року газ в Європі встановив абсолютний ціновий рекорд, перевищивши 2 тис.доларів.
- 22 грудня 2021 року "Газпром" озвучив середню ціну експорту газу на 2022 рік.