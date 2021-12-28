Довгостроковий договір "Газпрому" з Польщею на транзит газу закінчився в 2020 році.

Російський "Газпром" на додатковій нічній сесії 28 грудня відмовився бронювати потужності польської ділянки трубопроводу "Ямал-Європа".

Це випливає з матеріалів дані газотранспортного оператора Gascade.

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Компанія не бронює потужності газопроводу вже восьмий день поспіль.

По газопроводу "Ямал-Європа" російський газ доставляється в Західну Європу, проте зараз газ йде по реверсу в Польщу.

"Газпром" і транзит газу через Польщу:

Довгостроковий договір "Газпрому" з Польщею на транзит газу закінчився у 2020 році. Відтоді потужності відрізка розподіляються на аукціонах.

Зараз трубопровід перейшов в реверсний режим, по ньому газ гойдається з Німеччини до Польщі. "Газпром" перейшов на подобове бронювання потужностей магістралі, хоча до цього викуповував їх на місяць.

Ціна на газ: