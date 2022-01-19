У січні "Газпром" транспортував через Україну рекордно низькі обсяги газу

Російський "Газпром" у першій половині січня 2022 року транспортував через Україну найменші за чотири роки обсяги газу.

Про це повідомив генеральний директор компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці в Facebook.

"За перші 16 діб у січні 2019-го середньодобовий обсяг транзиту становив понад 250 млн куб.м газу, у "ковидному" 2020-му - 83,4 млн куб. м, у 2021 році - 124,6 млн куб. м, у 2022–му - лише 52,4 млн куб. м газу. Висновки напрошуються самі за себе –"Газпром" не зацікавлений допомагати країнам ЄС у кризовий період і тиск на Європу з метою запуску "Північного потоку-2" триває", - написав він.

За словами Макогона, "Газпром" також не став бронювати на лютий додаткову транзитну потужність через Україну, попри таку можливість.

Транзит газу через Україну:

Прокачування російського газу через Україну до Словаччини на початку 2022 року знизилося втричі. "Газпром" у 2021 році не використовував потужності української ГТС в повному обсязі.

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У 2021 році транзит природного газу з РФ склав 41,7 млрд куб.м, при загальному рівні заброньованих потужностей в 44,4 млрд куб. (для точок входу з РФ) і 45,8 млрд куб. м. (для точок виходу в країни-члени ЄС і Молдови). Тобто "Газпром" використовував заброньовані потужності по точках входу на 93,8%, по точках виходу - 91%.

Загальна транзитна потужність української ГТС становить 146 млрд куб. м. на рік.

Запаси газу:

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.

У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

14 січня 2022 року "Оператор ГТС України" у Facebook повідомив про те, що Україна в 2021 році зменшила споживання газу майже на 7% - до 26,8 млрд куб. м.

Ціна на газ: