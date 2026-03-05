Чи зупинила Словаччина аварійне електропостачання: в 'Укренерго' розкрили деталі

Наразі імпорт електроенергії зі Словаччини здійснюється без жодних обмежень.

Українській стороні з боку Словаччини наразі не надходило жодних офіційних документів щодо наміру розірвати чинний двосторонній договір між словацькою SEPS та "Укренерго" про взаємне надання аварійної допомоги.

Як повідомляє пресслужба "Укренерго", договір про надання аварійної допомоги ніяк не пов’язаний із питанням комерційних обмінів електроенергією.

"Наразі імпорт електроенергії зі Словаччини здійснюється без жодних обмежень – в обсягах, що визначаються результатами аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів", - ідеться в повідомленні

Відео дня

В "Укренерго" зазначили, що можливе дострокове припинення дії договору про взаємне надання аварійної допомоги словацьким системним оператором (SEPS) не позначиться на ситуації в енергосистемі України.

"Залучення аварійної підтримки зі словацького напрямку мало несистемний характер і здійснювалось у дуже обмеженому обсязі. Востаннє словацький оператор системи передачі надавав аварійну допомогу на запит НЕК "Укренерго" ще 23 січня", - додали в пресслужбі компанії.

Обмеження поставок електроенергії зі Словаччини - головні новини

23 лютого прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава зупиняє екстрені поставки електроенергії Україні.

4 березня стало відомо, що словацький оператор системи передачі SEPS на вимогу прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо розірве договір про аварійні поставки електроенергії з українською компанією "Укренерго".

Пізніше повідомлялося, що Фіцо прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися для обговорення "українсько-словацької співпраці", але хотів би зробити це на території однієї з країн-членів Євросоюзу.

Вас також можуть зацікавити новини: