Частина регіонів відстає від графіка перед новим опалювальним сезоном, - Зеленський

Україна розраховує на нові домовленості з партнерами щодо постачання обладнання для енергообʼєктів.

Частина регіонів відстає від графіка, який був визначений для конкретного результату до початку нового опалювального сезону. На цьому у своєму Telegram-каналі наголосив президент України Володимир Зеленський, який заслухав доповідь премʼєр-міністра Юлії Свириденко.

"Важливо, щоб енергосистема працювала стабільно та без обмежень. Вдячний усім, хто забезпечує захист і збільшення генерації. Розраховуємо також на нові домовленості з нашими партнерами щодо постачання обладнання для енергообʼєктів - це має бути досягнуто вже цього тижня", - зауважив він.

Глава держави додав, що вони зі Свириденко детально обговорили стан реалізації планів стійкості областей України та основних міст. Загалом у роботі вже 368 обʼєктів - це стосується передусім оновлення захисту.

Відео дня

"Бачимо, на жаль, відставання частини регіонів від графіка, який був визначений для конкретного результату до початку нового опалювального сезону. Є питання до робіт у Львівській, Волинській, Одеській областях та в Києві", - повідомив Зеленський.

Крім того, зазначив президент, вони зі Свириденко домовилися про повернення формату селекторів за участю всіх необхідних урядовців, керівників областей та громад, правоохоронців та військового командування, що відповідає за прикриття обʼєктів.

"Завдання загальнодержавне - повністю реалізувати затверджені плани стійкості у визначений термін. Це захист людей, і відповідальність за це буде персональною в кожному регіоні", - підкреслив він.

Втрати української енергетики через російські удари

Як повідомляв УНІАН, під час опалювального сезону російські окупанти пошкодили понад 9 ГВт генераційних потужностей теплоелектростанцій (ТЕС), теплоелектроцентралей (ТЕЦ) та гідроелектростанцій (ГЕС). Українські енергетики відновили понад 4 ГВт потужності.

За словами Дениса Шмигаля, першого віцепрем’єра - міністра енергетики, після російських атак відновили 85% доступної потужності ТЕС та 66% доступної потужності ГЕС та ГАЕС.

Він також зауважив, що українські енергетики відремонтували трансформаторне обладнання системи передачі, загальна потужність якого становить близько 30% всієї трансформаторної потужності енергосистеми Латвії.

Вас також можуть зацікавити новини: