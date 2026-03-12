Електроенергія подорожчала втричі, пальне – вдвічі: як змінилися ціни з початку війни

Продукти загалом подорожчали приблизно на 74%.

За час повномасштабної війни ціни в Україні зросли на приблизно 61%. Найбільше від січня 2022 до лютого 2026 року зросли ціни на електроенергію, пальне, тютюн та деякі продукти харчування.

Згідно з розрахунками Центру економічної стратегії, електроенергія подорожчала майже втричі – на 178%. Під час війни тарифи для населення підвищували два рази: у червні 2023 року – до 2,64 грн за кВт/год, а у червні 2024 року – до 4,32 грн за кВт/год. В уряді такі рішення пояснювали російськими обстрілами енергоінфраструктури. Через них зросли витрати на імпорт електроенергії та відновлення пошкоджених об’єктів.

За тих же обставин ціни на газ і опалення майже не змінювалися. Причина – мораторій на підвищення тарифів для населення на природний газ і централізоване опалення, який Верховна Рада запровадила у серпні 2022 року. Нова програма співпраці з МВФ передбачає поступову відмову від цього мораторію.

Пальне подорожчало майже вдвічі – на 98%. До повномасштабного вторгнення серед основних постачальників бензину, дизелю та скрапленого газу були Росія та Білорусь. Після початку війни ці поставки припинилися, і росіяни стали обстрілювати нашу нафтопереробку та інфраструктуру. Нова паливна логістика стала дорожчою, що підвищило ціни. Зараз на ціни також тисне війна між США та Іраном.

Цигарки подорожчали більш ніж удвічі – на 122%. Основна причина – поступове підвищення акцизів на тютюн. Україна переглядає ці ставки, щоб наблизити їх до рівня ЄС.

Продукти загалом подорожчали приблизно на 74%. Найбільше зросли ціни на фрукти (153%), рибу та рибні продукти (104%) і масло (95%). Серед причин – погані врожаї в окремі сезони, втрати аграрного виробництва через війну (окупація та мінування земель, зокрема в Херсонській області, і порушення логістики) та зростання виробничих витрат.

"Зростання цін на 61% за чотири роки – це небагато для країни у стані повномасштабної війни. Такі показники – велике досягнення НБУ, пріоритетом якого є стримання інфляції. Але це було б неможливо без тих десятків мільярдів доларів, які наші іноземні партнери щороку вливають в українську економіку. За цих умов ігнорування нашими парламентарями зобов'язань, які взяла на себе Україна і від яких залежить майбутнє фінансування, є великою загрозою для макроекономічної стабільності", – пояснив економіст ЦЕС Максим Самойлюк.

Війна не спричинила обвалу ринку нерухомості в Україні, як очікували деякі аналітики, однак суттєво змінила його структуру. Ціни різко зросли на заході країни, тоді як поблизу фронту житло дешевшає, але оренда часто дорожчає.

Медіанна заробітна плата в Україні у січні 2026 року зросла майже на 94%, порівняно з довоєнним січнем 2022 року. Водночас кількість вакансій збільшилася на 13%, тоді як кількість відгуків на них скоротилася на 3,5%.

